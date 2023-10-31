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Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

半職爸爸：搬屋考驗孩子「留下與捨棄」

【明報專訊】當要告別的時候，我們才會好好檢視一下，我們真正留戀的是什麼。

最近搬屋，少不免翻箱倒篋，有些回味，有些保留，有些把心一橫、頭也不回地拋棄。即使是細屋搬大屋，仍然是一場「斷捨離」的人生詰問。女兒喜歡書，搬了兩次家，小時候陪着她成長的書，她都不忍捨棄，即使再也不讀，可是，感情上放不下，沒書架放，寧願收在牀下底，不見天日。總之，心裏知道，對方仍然存在，看不見，也可以得個安心。於是，數十期《木棉樹》雜誌、童話大王鄭淵潔的作品集，還有二手買來的梁望峯小說，統統無法割捨，留在每次新搬家的某個角落。自己也喜歡書，當然明白，看過的書，心有所感，那本書，記載的不僅是作者要說的話，而是自己的領悟和感受。假如把這些書丟掉，丟掉的不是紙張，而是自己生命的某部分。

閃卡「斷捨離」夠快夠狠

兒子喜歡儲閃卡，龍珠、鹹蛋超人（爸爸的叫法）、幪面超人（不是爸爸年代的昭和幪面超人）……都是他用默書取得好成績的獎勵貼紙換來的，幾年下來，少說也有數百張這樣的卡。最初以為他不捨得，不料，他快眼一看，馬上作出裁決，這張要，那張不要……很快，只保留約五分之一。我看在眼裏，心裏反而有點痛惜，覺得好像很浪費。轉念一想，兒子喜歡抽卡，其實是享受抽到罕有閃卡的樂趣，閃卡本身，十張有九張「沒用」，現在正是一個好時機，把「沒用」的拿掉，只保留「有用」的。對很多家長而言，遊戲卡或者玩具，都是「沒用」的，但在孩子心裏，尺度不同，孩子有自己的標準。細心看，會發現他保留的未必都是閃卡「能力值」最高的。其實，孩子的「斷捨離」，大人只能提一下意見，決不能用大人的標準把孩子的選擇壓下去。

至於大人，搬屋的「斷捨離」，可能更為揪心。曾經的理想，已經幻滅，於是那些「代表物」也就隨之拋掉，告別了一個年代，也告別了某段時間的自己。那些「代表物」可能是書，可能是雜誌，可能是一塊塵封的網球拍，可能是一個十多年來沒再碰過的攝錄機……隨着年紀漸大，一個人就會發現，自己的「可能性」正在減少，只有年輕人，未來才有更多「可能性」。

騰出書櫃空間給孩子

年輕人可以保留更多東西，年長了，就要學習如何捨棄。如果家中書櫃有限，兒子想保留《植物大戰殭屍》系列，好吧，爸爸儲了好多年的《白話史記》可以送人，位置留給孩子，反正老眼昏花，字太小，要讀，可以讀電子書，字可以放大，而且電子書的「書頁」不會因氧化而發黃和脆裂。

留什麼，棄什麼，可以看到一個人的選擇和思考。作為家長，不宜妄自評議，默默守在一旁，欣賞性格不同的孩子的決定就可以。正是到了要取捨的時候，你才能更明白孩子的個性——這甚至是平時言語交流所無法真正知道的。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第473期]

相關字詞﹕親子筆陣 張帝莊 半職爸爸

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