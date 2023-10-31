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Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：化解仇恨 更需要溫柔

【明報專訊】這陣子，加拿大的新聞頭條都是以巴衝突，有分析國際形勢的，有受難者自述，有講述撤僑失敗的原因……當中夾雜一則本地學校的新聞：有渥太華的公立小學校長，在視像課堂上要求一名學生刪除頭像上的巴勒斯坦旗幟。

校長逼學生換頭像惹爭議

在網絡流傳的短片中，校長語氣嚴肅地說：「課室不容許政治宣言，你被要求更換頭像，如果不這樣做，會從課堂中被移除，直至更換了為止。我們會與你的家長跟進，確保課堂上所有學生都感到安全、受歡迎和包容。」

「但你現在令我感到不受歡迎。」六年班的小男生這樣回應。據說，這課結束前，另外幾名學生也依樣葫蘆，一起換上旗幟頭像。

事後加拿大穆斯林全國議會收到多宗投訴，包括來自男孩的家庭。事情很快便在傳媒上發酵，最後學校不得不發出道歉聲明，澄清「不容忍所有仇恨、歧視或暴力的標誌，但學生有權展示自己的身分、背景或信念。學校正在目前極具挑戰的國際形勢中尋求方向，希望大家明白，我們正致力為所有師生，建立一個安全而有支援的環境」。

加拿大以多元文化為傲，走進學校，隨便打開一道課室門，會看到各種膚色和種族的學生，儼然小小聯合國。移民家庭心繫家鄉，常常把遠方的國族宗教等爭議，一併帶進楓葉國的日常。要在課室實踐平等包容，原本已經不易；眼前的國際形勢風高浪急，挑戰便更大了。

成年人應多體諒和支援

然而，如果旗幟是學生的身分認同，學校能以自己的暴力聯想，要求他們把自己一部分丟出校門之外嗎？正正因為仇恨的結愈纏愈緊，教育者更需要溫柔。因為無論是來自以色列或巴勒斯坦的家庭，此刻都蒙受極大的創傷，與其監控和恐嚇趕出課堂，孩子更需要體諒和支援，包括與信任的大人一起開展有意義的討論。

世情渾濁，大家都乏力了。大人和孩子，都需要一個安全的空間來表述自己，喘一口氣，找回一點力量。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

相關字詞﹕親子筆陣 巴勒斯坦 蘇美智 小學雞媽媽

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