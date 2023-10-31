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副刊
Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：愉快童年

【明報專訊】近日筆者有幸回母校參觀，原來已經一別20多年，再踏進去，很多美好開心回憶都返嚟。遇到一些當年的老師，仍然十分親切，談給昔日的百厭事，感恩老師都包容接納。當日亦重遇很多舊同學、舊隊友，雖然大家老了，但感覺依舊。回想筆者的童年十分美好，老師的包容接納，同學的熱情分享，幫助我塑造出今天的辦教學理念。

其實愉快童年十分重要，最近看到開學後，有數名中學生輕生的報道，不少來自出名的學校，或許他們在學業或生活上都有很大的難處。我們應否反思，現在的教育是否適合自己的子女？選出一所合適的學校十分重要，最重要是讓子女享有一個美好的童年，而不是日後回望，只記得讀書和考試。筆者在此分享一下愉快童年的好處：

推行愛的教育 有助身、心、靈發展

1. 快樂的回憶：

愉快的童年帶給你許多美好的回憶，可以伴隨你一生，成為生活中的寶貴資產。正如筆者在小學五年級時，因為英文有進步，老師送我一份禮物，我直到現在依然記得。這些回憶可以在你沮喪或困難時提供安慰和激勵。

2. 健康發展：

愉快的童年環境有助你身心健康發展。這種環境可能包括充滿愛與關懷的家庭，良好的教育和適當的社交互動。這些因素有助培養健康的自尊心、情緒調節能力和人際關係技巧。正如筆者現在都推行愛的教育，這絕對有助學生身、心、靈發展。

嘗試新事物 發展興趣和才能

3. 創造力和想像力的培養：

愉快的童年經驗可以激發你的創造力和想像力。在無憂無慮的環境中，你可能會更自由地嘗試新事物，發展自己的興趣和才能，這種探索和發現過程有助培養你的創造力和解決問題的能力。創造力需要在生活中培養，日積月累。長期的死讀書，只會扼殺學生的思維。因此我在教學上，都致力改變靠死記硬背，用不同新穎的方法，讓學生想很更多。

4. 積極的心態：

愉快的童年可以培養積極的心態和樂觀的態度。當你在幼年時體驗到關愛、支持和快樂時，你更有可能對未來抱有希望和信心。這種心態可以幫助你面對挑戰，克服困難，並追求自己的夢想。這絕對影響日後的人生。

5. 社交能力的發展：

在愉快的童年中，你可能有更多的機會參與社交活動，與同齡人建立友誼，學習合作和溝通的能力。這些社交技能在日後的人際關係和職業生涯中非常重要，可以幫助你建立良好的人際關係和有效地與他人合作。

一個愉快的童年，能塑造一個健康、快樂和成功的生命，無論面對不同的難題，都能面對。最後要感謝母校張明添中學及一眾老師，為我帶來一個美好的童年。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 黃偉立 蒲公英教室

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