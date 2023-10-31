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Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

DIY：自製Halloween小道具 蝙蝠糖果籃 南瓜燈 好鬼好玩

【明報專訊】今晚是萬聖夜，大家預備好參加Halloween party了嗎？準備好靚衫、鬼馬化妝的你，是否好像還欠一點點什麼？告訴你，就是少了盛載糖果的器皿和小夜燈呢！現在就教大家用最簡單的方法製作這兩種小道具，開心去玩trick-or-treat！

文︰顏燕雯

小模特兒：陳思行 Jessica Chan

示範：Miss Yoyo@嵐天教室

■蝙蝠糖果籃

◆材料：

顏色紙、水樽、剪刀、𠝹刀、水彩顏料、手工鐵線、雙面膠紙

◆製作方法︰

(1) 把水樽𠝹開一半。

(2) 用水彩把水樽外圍塗上黑色，注意顏料毋須加水。

(3) 在不同顏色的紙上，分別繪畫出蝙蝠眼睛、耳朵、嘴巴和翼等圖案。

(4) 剪下圖案，背後貼上雙面膠紙。

(5) 待顏料乾透，把蝙蝠眼、耳、口和翼貼在水樽上。

(6) 水樽兩側各戳1個小孔，穿上手工鐵線。完成

■南瓜小夜燈

◆製作方法︰

(1) 水樽樽身整個用水彩塗上橙色。水彩毋須加水。

(2) 樽蓋塗上綠色。

(3) 在黑色紙畫上南瓜眼、鼻和嘴巴，然後剪下。

(4) 待顏料乾透，用雙面膠紙把南瓜眼、鼻和嘴巴貼在水樽上。

(5) 加入電燈泡。完成

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

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