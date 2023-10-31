DIY：自製Halloween小道具 蝙蝠糖果籃 南瓜燈 好鬼好玩

【明報專訊】今晚是萬聖夜，大家預備好參加Halloween party了嗎？準備好靚衫、鬼馬化妝的你，是否好像還欠一點點什麼？告訴你，就是少了盛載糖果的器皿和小夜燈呢！現在就教大家用最簡單的方法製作這兩種小道具，開心去玩trick-or-treat！