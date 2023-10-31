採訪手記：不要看輕小朋友的瘋狂想法

家長理解與支持 尤其重要

4個來自中產家庭的小伙子，雖然自己衣食無憂，但卻十分關心社會另一端的基層兒童，因而成立Game On Hong Kong（下稱Game On）運動義教平台，希望藉運動和康樂活動，連繫各方，關懷弱勢。細聽他們過去一年多的經歷——如何走進不同的社福機構敲門尋求合作機會，怎樣自行在各區舉辦籃球班和網球同樂日，不禁嘖嘖稱奇，一個這樣龐大的project，竟然真的可以由4個初中男生一手促成！原來年輕人的衝勁、膽識和能力，都不可小覷。記者亦很開心，可以跟幾名年輕人的父母做訪問，我發現幾名家長都有一些共通點：第一，他們都很相信和支持自己的小朋友；第二，家長都不認為做義工會犧牲兒子的讀書時間，影響學業；第三，他們都相信「施比受更有福」，孩子在做義工的過程，得着遠比受助兒童為多。

這個封面故事，也希望為各位爸媽帶來一些啟迪。有時候，小朋友提出一些很瘋狂的想法，我們都不需要馬上潑冷水，更要戒掉「無可能」、「你做不到」的口頭禪，當記住Game On背後的創辦人，也是一班細路，就會明白，只要有心，一切皆有可能！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第473期]