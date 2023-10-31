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副刊
Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

小子感言

【明報專訊】Owen：傳揚助人精神

我的願景是，希望Game On變成一個意念，讓其他人知道，其實可以透過自己喜歡的東西去做義工，例如是運動。你們不一定要來Game On服務，但假如有天在街場上，遇見小朋友不懂打波，不妨主動上前協助。

Charlie：發現自己很幸福

我曾經在某間社福機構，遇到一個年紀跟我差不多的男孩子，他很用心跟我們學打籃球，但就沒有餘錢買球，於是我們透過一位有心人，轉贈了一個（籃球）給他；亦見過有一個小朋友，每次來上兵乓球課，都是穿同一套衫褲、同一雙鞋。我就醒覺原來自己很幸福，資源很豐富。

Marcus：更早接觸社會

當初，我沒有想到Game On會發展得這麼大的，透過它，我好像更早接觸這個社會，也了解到要籌備一個活動、課程，流程是怎樣。Game On也令我性格改變了，沒從前那麼靦腆，至少可以跟陌生人作正常對話、溝通。

Nick：學習取捨

搞Game On，大家都有犧牲，例如之前我們和機構合作辦籃球班，逢周六舉行，卻撞了我學校校隊訓練的時間，我為了教班，每次都要提早20分鐘離開學校，以致很少機會和隊友夾比賽，也惹得教練不太高興，但沒辦法，任何事都要有取捨。

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

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