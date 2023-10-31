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Happy PaMa 教得樂 第473期

Happy Pa Ma

義教平台：找合作機構 訪問拍片一腳踢 四初中生創平台 義教基層打波

【明報專訊】年輕人願意投身義工行列，已經難得，4名初中男生就更加熱血，創立平台，招攬運動愛好者，以自身專長，義教基層兒童。這個平台運作短短1年，已獲逾50個義工響應，讓近400名孩童受惠，除了4個小伙子的努力，背後瞓身支持、不強迫他們死讀書的父母，亦應記一功！

文︰沈雅詩

14歲的Owen去年在一場3人籃球友誼場中力壓對手奪冠，但覺得勝之不武，也窺見社會資源分配不均，「我跟不同隊伍作賽，對手其實都很有天賦的，但他們連基本裝備都無，無籃球鞋、無球衣，亦無教練，我覺得自己贏得不光彩」。

自覺富足 盼助弱勢童

跟一眾對手相反，Owen出身中產家庭，資源豐裕。他和胞弟Charlie自幼在父母的悉心栽培下，接觸很多不同的運動訓練，包括游泳、欖球、足球、乒乓球、籃球和網球。於是小子忽發奇想：能否以運動做媒介，幫助其他弱勢小朋友呢？

聽到當時只念中二的Owen提出這個想法，爸爸Calvin並不意外，皆因兒子就讀的學校，不少師兄師姐因修讀IB（國際文憑課程）的需要或為了選領袖生，都經常做社區服務，Owen絕非異數，遂毫無懸念支持他。「反正當時疫情，他比較空閒，既然心裏有團火，便馬上行動吧，如果拖到高中，要忙於應付公開試，又或者到時這股衝勁已經消失，恐怕便不會再想做了。」

這個爸爸甚至比兒子想得更瘋狂，「我跟他說，一是不做，若是要做，就要做得夠特別、夠好玩！既然Owen想到用運動技能去做服務，我就引導他想深一層，如何令這件事不流於單次，例如是成立一個平台，集合更多人的力量，而非單人匹馬去做義工」。

經爸爸指點後，Owen很快以創辦人的身分，成立Game On Hong Kong（下稱Game On）運動義教平台，同時拉攏弟弟Charlie，以及籃球「波友」Nick和Marcus擔任聯合創辦人，展開一趟非一般的義工之旅。

父母出謀獻策 不落手參與

4個小伙子豪情壯志，但始終缺乏社會經驗，如何從零開始，做好包括宣傳平台網頁、策劃活動，以至尋找伙伴機構和招募義工等一連串的工作，都有賴背後一班智囊——他們的父母，出謀獻策。其中Calvin經常向兩個兒子，分享自身的創業心得。

「雖然Game On並非一間公司或社企，只是一個義工平台，但起步和搞初創其實無分別，都是要接洽、游說潛在的目標對象，包括社福機構、學校、義工等。我沒有陪他們去叩門或跟各個組織開會，因為不想由家長操控這件事，全部交給小朋友自己去經歷、碰釘，但我就會告訴他們成人世界的開會模式是怎樣，一般會問哪些問題、提出哪些質疑，請他們事先準備好應對答案和方法。」Calvin說。

由當初愁着吃閉門羹，到後期有不少社福機構主動聯絡，Game On在過去一年，成功伙拍了13間社區中心，舉辦多項康樂體育活動給基層兒童免費參加；又單獨以平台之名，巡迴多區搞籃球義教、網球同樂日等，義工和受惠人數都節節上升，算是交出亮麗的「業績」。

不過，對學生來說，「時間就是成績」，難道Owen和Charlie的父母，真的不擔心Game On會拖垮兩個兒子的學業？事前有約法三章嗎？媽媽Catherine耍手擰頭，「以前未成立Game On，他們的空餘時間，也是用來做運動，現在犧牲的，都是打網球、籃球的時間，况且他們向來時間管理都不錯，尤其是Owen，所以對學業沒有影響」。Calvin補充，Game On並非一盤生意，孩子毋須「跑數」，因此可隨時按實際情况調節步伐，「不太忙的時候便做多些，6、7月考試季節便減少些，很有彈性的」。

數百嘉賓前匯報不怯場

Catherine又謂，不能單從表面看孩子做義工付出多少，他們收穫之多，隨時遠超受助學童。「Owen只得14歲，換着許多小朋友，可能在課室對着老師、同學做匯報，已經很緊張，但他卻因為Game On，經常有機會接觸這些場面。試過有次被機構邀請，要在數百名嘉賓面前做匯報，他都沒有怯場，這些軟技能，都不是在書本裏學得到的。」另一個意外收穫，就是火速提升自學能力。Catherine透露，Game On不時會邀約運動員做訪問，Owen為了做好拍攝工作，他不斷上網自學拍片、剪片和配樂等技巧，「他以前還要請教我，但現在鑽研得比我更深入，他的得着真的很多」。

[Happy PaMa 教得樂 第473期]

相關字詞﹕親子 基層兒童 運動 義工 義教平台 義教

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