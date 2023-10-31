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FEATURE

蘑菇菠蘿葉變時尚皮革

【明報專訊】鱷魚皮、純羊毛、真絲等動物材質是奢侈品的常見原材料，但隨着大眾逐漸重視永續時尚與道德，不少知名品牌宣布告別動物皮草，推出動物友善的純素商品，吹起「植物皮革」新風潮。奢侈品牌Hermès、運動品牌adidas分別推出蘑菇皮革手袋及運動鞋；另一運動品牌Nike則使用以菠蘿葉製成的純素皮革Piñatex。亦有品牌使用由墨西哥公司Desserto研發的仙人掌皮革，為產品注入環保概念。

香港品牌各師各法 打造自然美

‧回收蘋果渣做好鞋子

香港品牌KIBO，主打以環保的純素皮革製作運動休閒鞋。創辦人Natalie Chow和Simon Chow有感時裝工業造成破壞及浪費，因而利用回收皮革碎及膠樽，分解重造再生皮革；近年再以蘋果渣製成純素皮革。

行銷總監Sibyl Ng指，蘋果皮革是回收內地榨汁工廠的蘋果渣，提取植物纖維，經處理及壓縮製成純素皮革，獲得美國農業部和PETA認證，每雙休閒鞋用約15個蘋果的果渣製成。使用植物皮革，首要好處就是不殘害動物，其次能減低碳排放，並且將廢物循環使用，減少對環境的傷害。

‧有毒水藻做鞋底 減碳排放

本地環保運動鞋品牌Lane Eight，棄用動物材料，使用天然、可再生或回收材料等方式製鞋，減少產品的碳足迹。創辦人James和Josh Shorrock留意到現時大部分運動鞋使用以石油為基底的材料製成，並在使用不可再生能源驅動的工廠中製造。品牌與科技公司BLOOM合作，蒐集有毒水藻製成藻華泡沫夾層，作為鞋子中底，比傳統做法更節省用水與減少碳排放。而針織鞋面則由回收塑料紗線製成，每對鞋平均使用11個回收膠樽。在設計第二個系列時，選用以尤加利樹和棉花製成的純素天絲製作鞋面，皮料亦選擇純素絨面革，令鞋身輕巧之餘，又與真皮同樣耐用。

‧採用植物提取物

B.Y.O.B（Blend Your Own Beauty）是本地生產的護膚品牌，主打天然、純素及零殘忍。品牌標榜使用天然成分或植物提取物如活性竹炭、大麻籽油，全線產品皆在經GMP認證的香港廠房生產。

‧漢方草本護膚

本地純素護膚品牌Botanic Pretti5標榜糅合東方草本植物和西方技術，產品由中醫研製，以漢方草本為基礎，採用對皮膚有益的優質草藥材料，如雪耳、黃芩等天然植物成分，調配不同配方。品牌與日本專業實驗室合作，全線產品在日本研發及製造，標榜成分和製作過程都符合零殘忍原則，不涉及動物副產品和測試。

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