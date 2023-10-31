明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
生活自企画

FEATURE

善待動物 純素點止「得把口」

【明報專訊】純素潮流下，已不單是「得把口」，更是一種生活模式。衣、食、住、行，全方位實踐純素主義，同步保護動物權益，響應減碳環保，追求健康生活。

暗藏動物成分產品 打破「齋鉢」

不少產品看似動物友善，卻可能在製作過程中攙雜動物成分，Green Monday公關與傳訊總監Dorothy和註冊營養師陳秋惠提醒，小心打破「齋鉢」。

紅色唇膏、紅色食物

士多啤梨味、番茄味食物，以及不同深淺紅色唇膏，當中的紅色從何而來？原來是天然色素「胭脂蟲紅」，取自雌性胭脂蟲血液，含動物成分。生產商未必在成分表直接標明，可留意食物添加劑編號E120，或者英文名字carmine和cochineal。

甜品、軟糖

芝士蛋糕、朱古力慕絲、啫喱、軟糖等，在製作過程中為了固定形態，或會加入明膠（gelatin，又稱魚膠）。它主要以豬皮及牛骨內膠原蛋白質製成，絕非素食。素食者可使用大菜、寒天作為凝固劑。

葡萄酒／清酒

釀酒初期，酒莊會將葡萄渣或米渣留在器皿內初步發酵，完成後酒液會變得渾濁，需要先清除雜質才過濾；傳統及快捷方法是以含動物成分如蛋白、明膠、魚油等澄清劑（fining agents），放進酒液吸附雜質。純素萄葡酒或清酒則改非動物物料，如碳、石灰石、植物酪蛋白去除雜質，或等待較長沉澱時間讓雜質沉底，再取出上面的清澈酒液。

看清認證、成分

護膚化妝免找錯「素」

純素主義反對任何剝削動物的產品。

食物與衣服布料成分相對簡單明確，純素者較容易避開動物產品，但化妝品或護膚產品成分複雜，消費者難以自行判斷。純素生活店Vegan Concept創辦人Gary Mak指，純素產品是不含動物成分、不做動物測試和實驗。現時國際上沒有統一的「純素認證」，但有不少國際第三方機構自行設立認證機制，故在產品上可見不同的認證標誌。

純素認證︰

原材料及成品都不能含有動物成分，而且不可用動物做實驗。

其他認證

‧零殘忍（cruelty-free）：代表產品沒有動物測試。

‧無動物測試︰通常以兔子圖案為主，因最臭名昭彰的動物實驗，是將試驗品塗抹在兔子眼睛或皮膚上，觀察是否出現不良反應或死亡。

Gary提醒，無動物測試認證產品未必一定是純素，亦有可能包含動物成分，「例如蜂蜜和蜂蠟，不算是真正的純素產品，因為是剝削蜜蜂或擅自取得的產物」。若要確保購買的是純素產品，需留意純素認證標誌，以及查清楚產品成分。

上 / 下一篇新聞