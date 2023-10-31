善待動物 純素點止「得把口」

暗藏動物成分產品 打破「齋鉢」

不少產品看似動物友善，卻可能在製作過程中攙雜動物成分，Green Monday公關與傳訊總監Dorothy和註冊營養師陳秋惠提醒，小心打破「齋鉢」。

紅色唇膏、紅色食物

士多啤梨味、番茄味食物，以及不同深淺紅色唇膏，當中的紅色從何而來？原來是天然色素「胭脂蟲紅」，取自雌性胭脂蟲血液，含動物成分。生產商未必在成分表直接標明，可留意食物添加劑編號E120，或者英文名字carmine和cochineal。

甜品、軟糖

芝士蛋糕、朱古力慕絲、啫喱、軟糖等，在製作過程中為了固定形態，或會加入明膠（gelatin，又稱魚膠）。它主要以豬皮及牛骨內膠原蛋白質製成，絕非素食。素食者可使用大菜、寒天作為凝固劑。

葡萄酒／清酒

釀酒初期，酒莊會將葡萄渣或米渣留在器皿內初步發酵，完成後酒液會變得渾濁，需要先清除雜質才過濾；傳統及快捷方法是以含動物成分如蛋白、明膠、魚油等澄清劑（fining agents），放進酒液吸附雜質。純素萄葡酒或清酒則改非動物物料，如碳、石灰石、植物酪蛋白去除雜質，或等待較長沉澱時間讓雜質沉底，再取出上面的清澈酒液。

看清認證、成分

護膚化妝免找錯「素」

純素主義反對任何剝削動物的產品。

食物與衣服布料成分相對簡單明確，純素者較容易避開動物產品，但化妝品或護膚產品成分複雜，消費者難以自行判斷。純素生活店Vegan Concept創辦人Gary Mak指，純素產品是不含動物成分、不做動物測試和實驗。現時國際上沒有統一的「純素認證」，但有不少國際第三方機構自行設立認證機制，故在產品上可見不同的認證標誌。

純素認證︰

原材料及成品都不能含有動物成分，而且不可用動物做實驗。

其他認證

‧零殘忍（cruelty-free）：代表產品沒有動物測試。

‧無動物測試︰通常以兔子圖案為主，因最臭名昭彰的動物實驗，是將試驗品塗抹在兔子眼睛或皮膚上，觀察是否出現不良反應或死亡。

Gary提醒，無動物測試認證產品未必一定是純素，亦有可能包含動物成分，「例如蜂蜜和蜂蠟，不算是真正的純素產品，因為是剝削蜜蜂或擅自取得的產物」。若要確保購買的是純素產品，需留意純素認證標誌，以及查清楚產品成分。