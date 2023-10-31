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食材多元 「素」走潛藏危機

【明報專訊】無論食葷食素，想身心健康，都要吃得均衡，食材多元化。如何素得健康又美味？營養師和中醫列舉素食潛藏危機，教大家「趨吉避凶」，還有素食達人提供好「煮」意。

危機1：營養不良

素食者不吃肉類、海鮮、蛋或奶製品，最擔心缺乏營養。陳秋惠提醒素食者需多補充以下營養素：

‧大豆、藜麥、開心果 攝蛋白質

蛋白質由胺基酸組成，其中9種必需胺基酸人體無法自製，需從食物吸收。肉類、海鮮有齊9種必需胺基酸，惟大部分植物蛋白質都不足9種。陳秋惠指，大豆類（如豆腐、豆漿）、大豆蛋白製成的植物肉、藜麥、開心果等，是少數可提供9種必需胺基酸的植物。

過往普遍認為，每餐要有齊9種必需胺基酸，建議食物mix and match來互補營養，「但新研究指出，毋須一餐食齊9種，只要同1天內食齊，身體就會自動提取所需」。

‧木耳、水果乾 富含鐵質

鐵質負責造血，運送氧氣至身體各個器官，豆類、木耳、深綠色蔬菜、水果乾如提子乾和棗類等，都含豐富鐵質。

‧沙律、穀物灑芝麻攝鈣

黑芝麻、大豆製品、深綠色蔬菜，或者加鈣豆漿與植物奶，都富含鈣質。陳秋惠習慣早餐時在沙律、穀物等灑上芝麻，加添風味和營養。30克芝麻有近300毫克鈣，成人1日需1000毫克鈣。

‧維他命B12補充劑

缺乏維他命B12，或引致貧血及影響神經系統。維他命B12來源有限，包括蛋奶、發酵食物，或是添加維他命B12的早餐穀物等，亦可選擇透過補充劑攝取。「成人每日需要2.4微克維他命B12，不過人體對它的吸收率很低，尤其腸胃較差的人，吸收率可能不足一半。外國的『生活方式醫學』建議（每日）透過補充劑補充50微克維他命B12。」

危機2：素出寒涼

有人持續茹素後身體不適，很多時因為吃得較單一。註冊中醫劉耀華強調，茹素要懂得配搭食材性味、不時不吃、定時定量。

‧搭配食材性味

中醫角度，大部分蔬菜屬性偏寒，傷脾胃易生濕，使人胃口變差、疲累、大便稀爛等；建議烹調時加入溫性食材平衡，常見以香草入饌，如薑、金不換、牛至、羅勒、迷迭香等，大部分屬性偏溫；以薑為例，將薑切成薑米與蔬菜同炒，「當將薑切成小粒時，容易出味，而且較易黏附在蔬菜上，讓我們吃多了薑」。寒底人士，手腳冰涼、經痛嚴重，茹素可能令問題加劇，劉耀華建議先調養好身體後，再開始茹素。

‧不時不吃

春吃芽、夏吃瓜、秋吃果、冬吃根。雖然很多以前按季節上市的蔬果，現在一年四季都吃得到，但劉耀華建議，應選擇當造蔬果，不時不吃，「如在冬季天寒地凍時，再吃寒涼食物如苦瓜，或使身體內外受寒」。

‧定時定量

飲食定時定量，尤其蔬果纖維多，腸胃需較多時間消化，避免過量。

‧五色養五臟

中醫講「素」同樣注重均衡，食材要多元化，建議吃齊5色蔬食養五臟；5色為青、赤、黃、白、黑，分別對應肝、心、脾、肺、腎，「配齊這5種顏色，就可以將偏性減到最少」。

青（肝）：綠色葉菜

赤（心）：辣椒、紅椒

黃（脾）：五穀、薯仔

白（肺）：百合

黑（腎）：黑芝麻、黑豆

同場加映：達人教煮 改良食譜

坊間素食餐廳愈開愈多，不過有些人或嫌中式齋菜油膩味濃，西式素食單調乏味，不如親自落廚炮製！素食達人陳浩然（Elvis）擅長將原有食譜變成素食版，在社交平台分享簡易素食配搭心得。

植物肉入饌

初嘗素食者可考慮植物肉。Elvis說，「雖然不鼓勵經常食植物肉，因為部分含較高鈉質，但植物肉較易處理，我偶爾也會用，例如煮素版威靈頓牛柳、巴東牛肉及肉骨茶，讓大家見到素食原來有很多變化，改變對素食的刻板印象」。

繽紛西餐引食慾

西餐食譜注重將蔬果配搭不同香草，講究吃出蔬果原味道，特別是意大利及地中海菜，運用不同顏色蔬果入饌，色彩豐富，既容易引起食慾，亦方便相機食先及網上「呃like」，增加食素原動力。

以素代肉

偏愛中餐或東南亞菜式的人，可思考以合適蔬菜或植物肉取代原食譜中的肉類。例如，以印尼高蛋白質食材「天貝」取代泰式肉碎包中的肉碎，以炸椰菜花取代韓式炸雞的雞肉。烹煮時只要按原食譜建議調味和做法即可。

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