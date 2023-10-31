「素」造全方位有營生活

關於素的議題，早已超越飲食，擴展至起居、服裝等全方位層面。無論因為追趕潮流、宗教信仰、愛護動物，或響應綠色生活，「找素」是社會一大趨勢。

素食分類多

蛋奶五辛 各適其適

蛋奶素、五辛素、全素、vegetarian、vegan……一大堆素食關鍵詞，搞得大家七葷八素，究竟有何分別？推廣素食及環保議題的社企Green Monday，其公關與傳訊總監馬嘉謙（Dorothy）解釋，素食可分為多種，簡單說，西方分為素食（vegetarian）、純素（vegan）或生機素食（raw vegan）；而華人地區分類較多，例如全素、蛋奶素、五辛素等（見「食素分類表」）。

「素」人營養師：

全植物飲食逆轉糖尿心臟病

註冊營養師陳秋惠自在娘胎已與媽媽一起茹素（胎裏素），亦曾修讀「生活方式醫學」。她指出素食的好處，「環保是其一，可減少碳排放。另外有很多人為追求運動表現、頭腦更清晰而選擇素食」。「生活方式醫學」鼓勵建立和維持健康生活方式，有助預防和治療疾病。

她續指有研究發現，全植物飲食（whole food plant-based diet）可逆轉二型糖尿病和心臟病。全植物飲食除了強調蔬食，還以天然、少加工的原型食物（whole food）為主，「選擇全植物飲食的人，都會特別注重身心健康，吃素之餘亦少吃加工食物，如罐頭、杯麵等，自然心臟病、二型糖尿病等都有可能改善」。

① 彈性素食

在可控制的情况下以食素為主，但可能因工作或家庭原因，也不排除偶然進食動物性食品，相對較有彈性。

② 素食（vegetarian）

排除肉類和魚類等動物類食材的飲食模式，對動物衍生品如蛋、乳製品、蜂蜜等沒有嚴格規定。

•蛋奶素／蛋素／奶素：蛋奶素可吃蛋和乳製品；蛋素可食蛋但排除乳製品，奶素則相反。

•五辛素：五辛指葱、蒜、韭、薤及興渠，5類具有強烈味道的植物。佛教認為五辛干擾內心寧靜，應避免食用，因此有素食者因為宗教原因不吃五辛；而五辛素可吃五辛。

③ 純素／全素（vegan）

完全排除所有動物產品及衍生品，包括肉類、魚類、蛋、乳製品、蜂蜜和燕窩等。

④ 全植物飲食（plant-based）

以天然蔬果、原型食物為主，不吃加工食物，比如植物肉。

⑤ 生機素食（raw vegan）

全植物飲食，而且不超過47℃烹調。主張讓食物維持天然及生命力，讓食用者完全攝取到蘊含的營養。

文：周群雄、陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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