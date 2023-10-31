人氣名山：智異山楓葉慶典 嘗鄉土料理

從首爾出發往求禮郡，可於KTX龍山站乘車往求禮口站，車程約3小時，之後於求禮公用巴士站轉乘燕谷寺方向的巴士；又或從首爾乘南部高速巴士往求禮公用巴士站，車程約3.5小時，然後轉巴士。

智異山有5個主要賞楓地點，其中4個都在全羅南道求禮郡，包括千年古寺華嚴寺、自百濟時代已有的燕谷寺、新羅時代的泉隱寺等，每年到訪登山、禮佛、靈修、賞楓的人總是絡繹不絕。另一著名賞楓地點稷田谷，是智異山老姑壇和般若峰之間的山谷，溪谷兩岸的紅葉和銀杏，加上潺潺流水聲，讓人沉浸在大自然中，是智異山的十景之一。

每逢11月初的周六日，稷田谷都會舉行智異山稷田谷楓葉慶典。這是當地的節慶嘉年華，有傳統山寺音樂會、演唱會、體驗活動、傳統美食區、農產品特產市集等活動；除此以外，稷田谷山莊有好幾家鄉土料理餐廳，可以一嘗山谷中的野菜、柿子、山茱萸、香葱等鄉土料理；甚至帶上一個背包，邊走邊住在智異山的民宿，每天可選不同的登山路線，也是遊智異山的好方式。●

智異山國立公園稷田谷

網址：jiri.knps.or.kr

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