韓國「內藏」漫山紅葉 下榻寺院修心養性

今次帶大家到全羅北道和全羅南道的內藏山國立公園，還有全羅南道近求禮郡一帶的智異山。來一趟韓式登山賞楓，順便了解當地獨特的登山文化。

內藏山於1971年被指定為國立公園，橫跨全羅北道及全羅南道，內藏寺、白羊寺都是當中的賞楓景點。若旅客同時計劃往全羅北道及全州市賞楓看銀杏，多數會選內藏寺為目的地，適合即日來回；若前往全羅南道長城郡或白羊寺，就推薦預訂2日1夜的白羊寺住宿體驗，好好欣賞紅葉銀杏。

內藏山貼士：搭頭班車景色最美

韓國賞楓，內藏山可算是遊客熱選的三甲。山間色調很有層次，據說是因為內裏種有超過13種不同樹木，而且全部有一定樹齡和密度，因此每逢秋天，內藏山就像調色盤一樣，染上不同層次的顏色。一般來說，內藏山的紅葉全盛期約11月第1、2個星期，可參考韓國氣象廳的預測，若想要更準確預測，則可看當地實時天氣報告。

要到內藏山國立公園，可以在首爾KTX龍山站乘列車至井邑站，車程約1小時40分鐘，再轉乘171號巴士向公園進發，不塞車的話，約30至40分鐘便到達公園售票處入口。通往內藏山的道路不用爬坡，可說是老少咸宜；到達公園後，可步行到纜車站乘纜車上山，之後步行約300米便來到內藏山觀景台，位於燕子峰山腰，可將內藏山的壯麗景色一覽無遺。

記者曾跟不同朋友秋遊內藏山，據以往經驗最好是乘搭首班從首爾開出的列車，成為公園第一批遊客，那就可以把握最美的陽光，拍攝內藏山最美一刻。前往登山纜車的路上有不同小食檔售賣地道美食，例如韓式大葱海鮮煎餅、傳統自釀馬格利米酒、韓式拌飯、魚糕湯等，特別推薦炸水參（每支3000韓圜／約18港元）。

白羊寺素菜 獲讚超越三星

內藏山白羊寺主要供奉阿彌陀如來，是韓國主流宗派曹溪宗的五大叢林之一。相傳白羊寺在632年由百濟武王所建，多年來經歷廢寺、復興、火災、重建，直到1917年由宋曼岩和裴鶴山兩名禪師重修成現今模樣。白羊寺後方是石灰岩白色山脈，兩旁溪流潺潺涓流，環境十分幽靜，隨四季展現不同景色。從入口沿林木步道進入白羊寺，先看到白羊寺雙溪樓，倚山傍水的倒影、紅葉點綴的景觀，都是白羊寺的標誌。走進寺內，除了大雄殿、極樂殿、天王門等地方文化財產外，也有當地農民攤檔售賣當造農產品和藥材，例如當歸、當歸茶、手工梅、生曬柿乾、生鐵鍋烤米年糕、生薑茶等。記者每次到訪都喜歡細看，以第一身接觸當地飲食文化。

白羊寺另一獨特之處，就是居於寺裏天真庵的靜觀師太，曾在Netflix紀錄片《主廚的餐桌》中把韓國寺廟素食介紹給全世界，她炮製的素菜更被《紐約時報》評為超越米芝蓮3星的美食；而她對大自然哲學、食材運用、生活哲學、寺廟飲食烹飪技術等知識分享，都會不定期包括在白羊寺特備的寺院住宿行程中。

這個融合自然環境的寺廟住宿提供英語翻譯，透過禮佛、參禪、供養、勞動、日課、夜行等，還有與僧人對話和嘗試韓國傳統茶道，讓人們體驗韓國佛教和傳統文化，是近年人們喜歡的旅行方式。記者想起在寺廟住宿的深刻回憶——入住翌日的凌晨3時，天還未亮，大家就要起牀集合，跟着老師散步到大殿，準備參與早課。參加者以眼觀察、用耳細聽、感受和跟着做。早課後享用簡單朝食，然後再次集合，在樓閣之間散步，然後打掃寺內落葉，也稱為「運力」，這是指停留在寺院的人們一起的小勞動，這是沿於一句古話——「一日不作，一日不食」。●

內藏山國立公園

網址：naejang.knps.or.kr

白羊寺

兩日一夜住宿體驗價錢：約8萬至10萬韓圜／約460至575港元不等，按行程內容有不同

網址：t.ly/w7aJG

韓國寺廟體驗：www.templestay.com

●韓國旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證

匯率：1000韓圜約兌5.7港元

機票：11月份來回香港與首爾，濟州航空約2456港元起、韓亞航空約3173港元起；香港快運來回香港與釜山約3143港元起；皆連稅

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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