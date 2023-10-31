明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
旅遊

韓國「內藏」漫山紅葉 下榻寺院修心養性

【明報專訊】到韓國追楓，除了可以在城市街道或古蹟景點欣賞片片紅葉外，大家不妨向山野進發。每年9月底起，韓國氣象廳會公布各地紅葉預測期，包括由北面江原道的雪嶽山至南面濟州島的漢拏山共14座大山，部分橫跨全國幾個道的大型國立公園。

今次帶大家到全羅北道和全羅南道的內藏山國立公園，還有全羅南道近求禮郡一帶的智異山。來一趟韓式登山賞楓，順便了解當地獨特的登山文化。

內藏山於1971年被指定為國立公園，橫跨全羅北道及全羅南道，內藏寺、白羊寺都是當中的賞楓景點。若旅客同時計劃往全羅北道及全州市賞楓看銀杏，多數會選內藏寺為目的地，適合即日來回；若前往全羅南道長城郡或白羊寺，就推薦預訂2日1夜的白羊寺住宿體驗，好好欣賞紅葉銀杏。

內藏山貼士：搭頭班車景色最美

韓國賞楓，內藏山可算是遊客熱選的三甲。山間色調很有層次，據說是因為內裏種有超過13種不同樹木，而且全部有一定樹齡和密度，因此每逢秋天，內藏山就像調色盤一樣，染上不同層次的顏色。一般來說，內藏山的紅葉全盛期約11月第1、2個星期，可參考韓國氣象廳的預測，若想要更準確預測，則可看當地實時天氣報告。

要到內藏山國立公園，可以在首爾KTX龍山站乘列車至井邑站，車程約1小時40分鐘，再轉乘171號巴士向公園進發，不塞車的話，約30至40分鐘便到達公園售票處入口。通往內藏山的道路不用爬坡，可說是老少咸宜；到達公園後，可步行到纜車站乘纜車上山，之後步行約300米便來到內藏山觀景台，位於燕子峰山腰，可將內藏山的壯麗景色一覽無遺。

記者曾跟不同朋友秋遊內藏山，據以往經驗最好是乘搭首班從首爾開出的列車，成為公園第一批遊客，那就可以把握最美的陽光，拍攝內藏山最美一刻。前往登山纜車的路上有不同小食檔售賣地道美食，例如韓式大葱海鮮煎餅、傳統自釀馬格利米酒、韓式拌飯、魚糕湯等，特別推薦炸水參（每支3000韓圜／約18港元）。

白羊寺素菜 獲讚超越三星

內藏山白羊寺主要供奉阿彌陀如來，是韓國主流宗派曹溪宗的五大叢林之一。相傳白羊寺在632年由百濟武王所建，多年來經歷廢寺、復興、火災、重建，直到1917年由宋曼岩和裴鶴山兩名禪師重修成現今模樣。白羊寺後方是石灰岩白色山脈，兩旁溪流潺潺涓流，環境十分幽靜，隨四季展現不同景色。從入口沿林木步道進入白羊寺，先看到白羊寺雙溪樓，倚山傍水的倒影、紅葉點綴的景觀，都是白羊寺的標誌。走進寺內，除了大雄殿、極樂殿、天王門等地方文化財產外，也有當地農民攤檔售賣當造農產品和藥材，例如當歸、當歸茶、手工梅、生曬柿乾、生鐵鍋烤米年糕、生薑茶等。記者每次到訪都喜歡細看，以第一身接觸當地飲食文化。

白羊寺另一獨特之處，就是居於寺裏天真庵的靜觀師太，曾在Netflix紀錄片《主廚的餐桌》中把韓國寺廟素食介紹給全世界，她炮製的素菜更被《紐約時報》評為超越米芝蓮3星的美食；而她對大自然哲學、食材運用、生活哲學、寺廟飲食烹飪技術等知識分享，都會不定期包括在白羊寺特備的寺院住宿行程中。

這個融合自然環境的寺廟住宿提供英語翻譯，透過禮佛、參禪、供養、勞動、日課、夜行等，還有與僧人對話和嘗試韓國傳統茶道，讓人們體驗韓國佛教和傳統文化，是近年人們喜歡的旅行方式。記者想起在寺廟住宿的深刻回憶——入住翌日的凌晨3時，天還未亮，大家就要起牀集合，跟着老師散步到大殿，準備參與早課。參加者以眼觀察、用耳細聽、感受和跟着做。早課後享用簡單朝食，然後再次集合，在樓閣之間散步，然後打掃寺內落葉，也稱為「運力」，這是指停留在寺院的人們一起的小勞動，這是沿於一句古話——「一日不作，一日不食」。●

內藏山國立公園

網址：naejang.knps.or.kr

白羊寺

兩日一夜住宿體驗價錢：約8萬至10萬韓圜／約460至575港元不等，按行程內容有不同

網址：t.ly/w7aJG

韓國寺廟體驗：www.templestay.com

●韓國旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證

匯率：1000韓圜約兌5.7港元

機票：11月份來回香港與首爾，濟州航空約2456港元起、韓亞航空約3173港元起；香港快運來回香港與釜山約3143港元起；皆連稅

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕釜山 首爾 智異山 內藏山 紅葉 韓國旅行 韓國 旅遊

上 / 下一篇新聞