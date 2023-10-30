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副刊

健康

萬聖夜暗黑料理 補益腎氣迎冬季

【明報專訊】萬聖夜繽紛，餐廳商場佈置紛紛加入暗黑元素，蛋糕甜品都抹上烏卒卒一層黑色。很多黑色食物含豐富花青素，有助對抗自由基；同時亦有補腎功效，而腎與冬氣相通應，冬季適宜補益腎氣。

營養師教做一道暗黑料理——黑豆布朗尼，正適合應節trick-or-treat！

黑色永遠是時尚潮流，連食物也趕上「黑潮」，黑薑、黑蒜、黑豆、黑朱古力等，還有加入活性碳的食物或補充劑，大都標榜消脂、減肥。惟註冊營養師萬侃表示，黑色食物宣稱的減肥效果，大多欠缺科學實證或大型臨牀研究支持；部分黑色食物是透過增加飽腹感來幫助控制食量，可以作為其中一種輔助減重的策略。

黑薑 減肥成效待大型研究證實

2018年日本一項小型研究結果顯示，與安慰劑組相比，連續12星期每日服用黑薑提取物的受試者，腹部脂肪面積和三酸甘油酯水平顯著減少。不過，黑薑對於減肥成效，有待更多大型臨牀研究證實。

黑蒜 比白蒜更抗氧化

動物研究報告指出，相較於沒有食黑蒜的對照組，食用黑蒜後體重增加較少，腹部脂肪層亦較薄，但對於人類的減肥效果有待進一步驗證。另一方面，黑蒜是經過長時間發酵和高溫烘烤而成的蒜頭，比普通白蒜有更高的抗氧化能力，有助減少自由基對細胞的損傷。

黑胡椒 胡椒鹼阻脂肪細胞形成

2012年刊於Journal of Agricultural and Food Chemistry的研究指出，黑胡椒的胡椒鹼（piperine）可以阻止新脂肪細胞的形成。不過，黑胡椒日常用作調味料居多，攝取分量小，胡椒鹼的減肥效果非常有限。

黑豆 高膳食纖維增飽腹感

黑豆升糖指數低，轉化葡萄糖的速度較慢，不會令血糖飈升，血糖穩定可以延長飽腹感，從而控制進食分量。此外，黑豆富含膳食纖維，不被身體吸收，可在腸道停留時間較長，亦有助增加飽腹感，不會太快肚餓而再進食。但要留意，黑豆茶不含膳食纖維，未能增加飽腹感。

黑朱古力 脂肪較牛奶朱古力高

黑朱古力的糖分較牛奶朱古力或白朱古力低，但脂肪較高，想控制體重少食為妙。此外，黑朱古力當中的可可含有類黃酮素，具抗氧化作用。

活性碳 無法吸附脂肪

活性碳具吸附特性，具除臭及淨化空氣的功能外，還用作吸附毒物的解毒劑。然而，活性碳無法吸附脂肪，沒有足夠科學證據支持食用活性碳可減肥。

萬侃強調，減肥的最佳方法是均衡飲食和適量有氧運動，使身體消耗多於攝取的熱量，從而達到減重效果。食用單一產品或食物無法有效減肥，還可能導致營養不良和肌肉流失。

■自製黑豆布朗尼 Trick-or-Treat

適逢Halloween，註冊營養師萬侃利用黑豆、黑朱古力自製黑色應節甜點。黑色食物比淺色食物通常含有更多抗氧化成分，含豐富花青素。抗氧化物有助對抗自由基，保護細胞減緩老化。想減肥可把成品分成9個小方形（1個熱量約212千卡）後再切半品嘗。

材料（9件分量）：

熟黑豆350克、雞蛋3隻、橄欖油40毫升、雲呢拿香油5毫升、海鹽2克、可可粉65克、羅漢果糖5克、泡打粉2克、黑朱古力（切碎）100克、杏仁片35克

做法：

1. 烤盤鋪上焗爐紙，預熱至180℃

2.熟黑豆和雞蛋倒入攪拌器，慢慢加入橄欖油，攪拌約60秒或直至混合變光滑

3.加入雲呢拿香油、海鹽、可可粉、羅漢果糖和泡打粉，攪拌均勻

4.加入一半黑朱古力，高速攪拌至均勻

5.麵糊倒入烤盤壓平，均勻地撒上剩餘的黑朱古力碎和杏仁片

6.焗約30至35分鐘，用牙籤插入布朗尼，取出時只有濕潤碎屑即可

7.待布朗尼完全冷卻後，放入雪櫃至少4小時，再切成9個小方形即成

文：利楚兒

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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