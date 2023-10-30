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健康

養生帖：按揉三陰交 對應婦科病

【明報專訊】三陰交，又名太陰，屬足太陰脾經穴，位於小腿內側，內踝尖上3寸處，脛骨內側緣後方。此穴為足厥陰肝經、足太陰脾經和足少陰腎經3條陰經交會之處，有活血調經、益氣健脾、益補肝腎的功效。婦科疾病與肝脾腎關係密切，故此穴是婦科病治療的常用穴。

活血調經 健脾補肝腎

脾為後天之本，氣血生化之源，婦人以血為本，生理上經、孕、產、乳均有賴血的充足，故脾虛者容易出現經血量小色淡，嚴重者閉經；產後乳汁不足等。脾虛者中氣不足，固攝無力，會出現經血量大並提前而至，經期延長；懷孕後容易胎元不固，出現先兆流產等。脾氣主升，故脾虛則易頭暈目眩、疲倦乏力，嚴重氣虛還可能出現陰挺、子宮脫垂等；脾主運化水穀和水液，脾虛則經行腹瀉或便秘，經前怕冷怕熱有輕度感冒症狀，帶下過多等。

肝藏血，主疏泄。肝血不足，容易出現陰虛陽亢，會影響情緒的穩定和睡眠的質量。女性情感豐富，容易情緒化，特別是氣血不調者，月經周期經常長短不定，經前容易出現情緒波動，腹部和乳房脹痛，唇色瘀暗，來經有血塊。肝氣鬱結，更容易引起乳腺增生、子宮肌瘤等疾病，還會影響受孕。

腎虛易先兆流產

腎為先天之本，藏精，主生殖。腎虛則月經後期、量小，嚴重者卵巢早衰甚至不孕，懷孕後容易出現先兆流產等。

經常按揉、艾灸或針刺調理三陰交穴，對女性保健作用重大。可以每天用拇指按揉此穴至痠脹感出現3至5分鐘，雙側交替，並沿着脛骨內側緣由下向上推按脾經，持之以恆，定能受益匪淺。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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相關字詞﹕婦科病 按穴 三陰交 養生帖

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