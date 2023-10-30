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副刊

健康

預防貼士：定期檢查 戒酒多運動

【明報專訊】肝癌在香港常見癌症排名第五，是第三號癌症殺手。患者多為肝炎病毒攜帶者，要有效預防肝癌，其實並不困難。

‧做腹部超聲波

因應年齡、家族史等臨牀準則，較高風險群組應考慮定期接受甲胎蛋白（癌指數）和腹部超聲波作臨牀監測（例如每6至12個月），一旦不幸患上肝癌，也能及早發現，提高根治率。

另外，乙型及丙型肝炎患者，可諮詢醫生意見，服用抗病毒藥物，抑制或清除肝炎病毒，研究顯示能減低患肝硬化、肝癌及因肝臟疾病致死的風險。

‧檢查乙肝抗體

自1988年起，本港實施兒童普及乙型肝炎疫苗接種計劃 ，所有初生嬰兒於出生時均會在醫院接種第一劑乙型肝炎疫苗，其後分別於1個月及6個月大時，接種第二及第三劑疫苗。絕大部分健康人士可以產生具保護抗體，能長時間保護身體免受乙肝病毒感染。

如果你不確定自己是否曾接種乙肝疫苗，建議找醫生驗血檢查。如未接種，建議考慮接種，保護肝臟免受病毒感染。

‧酒淺嘗即止

應盡量減少飲酒，最理想是完全戒酒；而在任何日子，男性不應飲超過2個酒精單位，女性不應飲超過1個酒精單位（1單位約為1杯330毫升啤酒或125毫升紅酒）。

‧良好生活習慣

保持均衡飲食及多吃新鮮蔬果，多做體能活動及保持健康體重，完全避免進食發霉食物。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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