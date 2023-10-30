打乙肝疫苗 忌吃發霉食物 肝癌早發現增存活率

根據香港癌症資料統計中心數據，2020年香港共有1735人確診肝癌，而同年有1530人因肝癌離世，死亡率極高。要提升肝癌存活率，預防和及早發現至為關鍵。

早期可根治 存活中位數逾5年

一般來說，只有30%肝癌患者確診時尚屬早期，可以手術根治；約70%患者確診時已屆中晚期，難以根治。如能手術切除，病人存活中位數逾5年，有機會完全根治。相反中晚期病人，平均存活率一般只有1至2年。由此可見，及早發現肝癌對提高病人存活率至為關鍵。

確診肝癌，為何大多是中晚期？

‧早期肝癌沒有病徵，直至腫瘤生長到很大，破壞肝功能時，病人才會因腹脹、腹痛及黃疸而察覺，但此時大多為中晚期

‧肝臟的再生能力強大，即使肝細胞受到了破壞，只要有30%肝細胞功能是正常，它仍能正常運作，抽血也會顯示肝功能正常；因此病人很可能以為肝功能正常便有所鬆懈

‧肝臟缺乏痛覺神經，所以早期肝癌不易引致疼痛，往往當腫瘤發展到侵犯肝包膜或周遭器官時才會引起疼痛，但此時已是癌症的中晚期

患乙肝脂肪肝、酗酒高危

由於慢性肝炎患者，早期肝硬化、早期肝癌患者，往往全無病徵；故高危一族，宜及早定期檢查並妥善處理，將患癌風險降至最低。肝癌4大高危因素包括：

1. 肝炎病毒

肝炎病毒是引起肝癌的最主要原因。在香港，乙肝病毒攜帶者十分普遍，每8至10人中便有1人為病毒攜帶者或曾感染乙肝病毒。而有約75%至80%肝癌病人，都是由慢性乙型肝炎發展至肝硬化，再發展至肝癌。乙肝患者中，約每4人便有1人會演變成肝硬化或肝癌。

除乙肝病毒以外，丙型肝炎亦會引致肝癌。在香港，約有5%肝癌案例與丙肝有關。慢性乙肝患者患肝癌的風險較非帶病毒者高約100倍，慢性丙肝患者患肝癌機率則較非帶病毒者高約150倍。

2. 脂肪肝

肥胖及不健康的生活方式，會引致非酒精性脂肪肝。脂肪肝如果不妥善處理，會發展成脂肪性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

3. 發霉食物

發霉食品會產生黃曲霉毒素。根據國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer，IARC）分類，黃曲霉毒素是第一類致癌物（Group 1 carcinogen），它無色無味無臭，進入人體後主要由肝臟代謝，長期大量攝入會增加患肝癌風險。

4. 長期飲酒

肝臟在分解酒精過程當中，會產生大量毒素，破壞肝組織，慢慢就會發展為酒精性肝硬化，再演變成肝癌。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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