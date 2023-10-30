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專家的話：剛辦完大型盛事遊點 無障礙設施升級

【明報專訊】傷健人士結伴同遊，看似困難重重。香港傷健協會傷健學院助理經理蘇偉健在疫情前，有多次帶領殘疾人士外遊的經驗，有坐輪椅的朋友跟他說：「每去完一次旅行，覺得自己成長10年。」旅途上收穫，對輪椅人士和照顧者均是難能可貴。

◆地點選擇

古蹟名城多不便

規劃行程時，蘇偉健建議從幾個方向考慮，第一，較近香港的地方，毋須搭長途飛機；第二，剛舉行過大型盛事的地方，通常無障礙設施會大幅提升；第三，鐵路系統較完善的城市，「雖然可以坐巴士，但低地台巴士在外國其實很奢侈，連日本也無法做到100%」；第四，以古蹟聞名的地方或較不便，「尤其有很多世界文化遺產的地方，當修葺時面對很多限制，如行人路若是石春路，屬古蹟一部分，不可剷走變石屎路，否則會被扣分降級」；最後，人亦是重要元素，「即使設施不太完善，但當地人的熱情可以搭救」。阿歡分享，在日本坐地鐵，一入閘就有職員主動提出幫忙，專人帶她們去月台，在台灣亦然，「但在香港很麻煩，需要特地走到客戶服務中心找人幫忙」。

綜合兩人經驗，東京、大阪、台北、新加坡，以及內地部分城市如深圳、西安、重慶等都適合輪椅人士出遊。

◆訂機票、揀位

首排座位 非所有傷殘人士適合

無論傳統航空公司還是廉航，同樣有責任協助輪椅人士登機，不過，蘇偉健提醒，「小型飛機通常不會有無障礙洗手間，較大機型才會有，但所謂的無障礙洗手間只是多了扶手，馬桶和洗手盆較矮」。因此，部分不良於行的傷殘人士，會選擇使用尿片，或上機前先去洗手間，而飛行期間盡量減少飲水。

訂好機票後，宜盡早與航空公司溝通輪椅安排，告知輪椅相關資料，如輪椅類型（電動還是手動）、型號、尺寸、重量、託運安排等，並安排輪椅在登機櫃位和登機閘口接送。

座位該怎樣揀？蘇偉健指視乎傷殘人士行動能力，如果完全無法步行，航空公司或安排較前座位，甚至前面無椅子的座位（飛機各區第一排座位），活動空間較大。但第一排座位亦非所有傷殘人士適合，阿歡說：「試過坐第一排，但扶手無法升起，最後需要空服人員將女兒抬起，高過扶手，才能就座，自此知道第一排不適合。」至於一些能自己過櫈的傷殘人士，下肢有一定活動能力，會選擇接近洗手間座位，減少步行距離。

◆出發

必備電動輪椅說明書

「我們通常早3小時到機場，試過有很多層出不窮的事情發生。」蘇偉健尤其建議電動輪椅使用者提早到機場，提醒需帶同輪椅出廠說明書。不同航空公司對於寄艙與上機輪椅有不同要求，建議出發前提早與航空公司了解。一般而言，大部分電動輪椅可寄艙，至於鋰電池驅動的輪椅，如果符合航空公司電池重量、電量等要求，可將鋰電池拆出和絕緣後帶上機。部分輪椅款式鋰電池較重，有輪椅人士會找廠商將電池換成鉛酸電池或gel電，就可寄艙。

電動輪椅寄艙前，航空公司或要求檢查電動輪椅，甚至即場將電池拆出，「這裏會有很多爭拗，有些電動輪椅一拆開就會失去保養，所以通常需提早到達機場，帶上輪椅出廠說明書，證明輪椅不能拆開，或者包上絕緣膠紙，保證不會通電」。部分輪椅人士會自備工具，以便需現場拆開和安裝輪椅。「試過同一間航空公司去程時不用拆，回程卻要，我們都會在去程時請航空公司將相關資料交付回程機場的地勤人員，證明這部輪椅是安全的，毋須再動任何地方。」

手動輪椅則較為簡單，同樣要按照航空公司的安排，視乎輪椅尺寸、重量，決定寄艙還是直接上機。阿歡女兒平時習慣用手動輪椅，「我們會跟航空公司要求，自家輪椅坐到飛機閘口後才寄艙；然後轉用飛機內的小輪椅（skywalker）上機，到埗後亦會要求坐自己的輪椅」。

◆行程

街景圖了解現場環境

計劃行程，究竟是參觀古蹟、賞花還是購物？對輪椅人士而言，先考慮前往地點有沒有無障礙設施更為重要。阿歡分享，「現在上網可找到景點的無障礙設施，如出入口有沒有樓梯、是否可讓輪椅通過，日本其實做得不錯，大部分地方都可以去到」。

除可看當地YouTuber分享，最常用的是Google Maps，蘇偉健指街景圖可實際了解當地街道情况，亦可到各地政府或旅遊局的無障礙旅遊網站，「東京、新加坡、悉尼的無障礙資訊很齊全，部分網站還會有無障礙路線推介，值得參考」。不過有時做足準備，仍可能出意外。有次阿歡與女兒打算到東京一個公園賞花，「但整個公園都是碎石路，鋪滿石仔，雖然沒有樓梯，但推輪椅都很吃力，最後放棄不入」。

難得出遊，不少人都想用盡時間，將行程排得密密麻麻，玩盡每一日，輪椅人士亦不例外。蘇偉健提醒，「自由行新手不要太貪心將行程排得很密，因為旅途中的變化可以很大，未必如想像中順利」。通常每日2個地方，最多3個；中間可回酒店休息一下，量力而為。

◆飲食住宿

訂無障礙客房須做功課

旅行，品嘗美食是指定動作！阿歡卻說：「日本的地舖餐廳基本上都有一、兩級台階，而且面積比較細，部分還要落到地庫，所以我們主要去商場、food court。」蘇偉健也同意商場較適合，「附近還有升降機、無障礙洗手間，方便輪椅人士吃完飯可去洗手間」。

住宿方面，「無法自己過櫈的輪椅人士，建議入住有無障礙設施的酒店房間」，蘇偉健指，通常會有較大的淋浴間，有很多扶手，以及位置較低的花灑等，「如果去日本，還要留意酒店有沒有升降機」，部分較舊的酒店未必有。

現在不少酒店預訂網站可篩選出無障礙酒店房間，資料尚算詳盡，但蘇提醒不可盡信，「大家對無障礙客房的定義可以很廣闊，有些牀較矮、通道較闊就自稱是無障礙客房」，建議多看評價。而且每間酒店的無障礙房間數量有限，宜提早預約。

◆行李

病歷、殘疾登記證傍身

帶備平時需要的輔助工具，如助行架、拐杖等；當然也要準備充足藥物，為保險計宜帶備病歷證明，一旦不幸遺失藥物，可以病歷證明到當地藥房配藥。另亦可提早告知航空公司相關病歷，萬一在機上有任何不適，空服人員也能對應。「如果是一些不明顯殘疾的人士，建議帶同殘疾登記證或醫生證明。」他曾聽過有航空公司對殘疾人士的身體狀况有懷疑，或需出示證明釋疑；此外不少景點都有殘疾優惠，或需出示殘疾證。

[家庭醫生睇醫生]

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