無障礙旅遊 衝出comfort zone

她們的故事

從離家遠點也不安 到年年出遊

疫情「停飛」3年後，在「報復式旅遊」的人潮中，包括了阿歡與女兒的身影，去年底日本開關，母女倆已暢遊東瀛。其實疫情前兩人每年出遊一兩次，去台灣、東京、大阪等，次數頻密得如「返鄉下」一樣。15年前當時年僅12歲的女兒，因脊髓發炎，下肢失去活動能力，需靠輪椅代步，自此阿歡全天候照顧女兒起居飲食。自女兒需輪椅代步後，莫說旅行，她連離家遠一點也感不安，怕陌生地方不利輪椅出入。

一手推輪椅 一手拉行李力

阿歡表示，以前沒有想過去旅行，直至女兒讀中四、中五時提出想去東京玩，兩人膽粗粗出門，且行且試。

回想起初次與坐輪椅的女兒出門，阿歡說其實很擔心，「我什麼都不懂，怕應付不到」。從聯絡航空公司安排輪椅寄艙，到找適合酒店，都要細心安排，即使簡單如拖行李箱，對她而言都不輕鬆，曾試過傾盆大雨下，一手拉大行李箱，一手幫女兒推輪椅，辛苦又狼狽。後來旅行愈去愈多，慢慢累積經驗，兩人有如隊友合作「拍住上」，現在從訂機票、酒店，到計劃行程，早已駕輕就熟。

旅途盡情玩 如充電一樣

與輪椅使用者出門旅行，照顧者難免忐忑不安，雖然做足計劃，但總擔心結果不似預期，「心情很矛盾，既開心，又擔心」。不過，阿歡說，平時負責全天候照顧女兒，只有與女兒一齊才有旅行的機會，「旅途上每刻只想下一站去哪裏玩、吃什麼，有如充電一樣」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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