未來城市：搞農業現代化 水耕錯重點 農夫訴求：政府引入技術配套

政策「不友善」 令人卻步

蕉徑農夫譚偉文（文哥）的菜園，一部分就在古洞南農業園一期旁，本來的一半面積已被剷平，讓地給農業園造馬路。文哥告訴記者，他本身沒有留意《施政報告》，不過有農友轉發新聞，他就看了一看。「冇得做啦！香港農業，其實係式微。」

文哥的菜園本來有近4萬平方呎，一半面積被收地後，獲政府租用農業園一期另一端的農地，不時往返兩地打理菜田。他說，今年香港農夫面對的一個大問題是天氣太熱，讓瓜類容易染病，加上數次暴雨侵襲，連他在行內聞名的自留種馬屎莧都長得不太好，因為田間雨水過多，植物根部呈白色狀態；但《施政報告》似乎看不到小農的真正需求。

可參考內地農法研究

今年《施政報告》說要「推動漁農業可持續發展」，用水耕為主打方針，在農業園二期、馬鞍山和天水圍都要讓農耕「現代化」。文哥耍手擰頭，這些措施都跟他沒多大關係，只能讓有足夠資本的大集團接手。他沒好氣地說對農業政策沒有期望：「政府參與的項目多數都『流產』，因為本來行內是自由市場，人們可以撞入去，成功就留下。政府一參與，就對市場起了圍牆，設立很多文件要求、規矩，專業的行家不會再想做下去，因為成本大增；新人也不會想進去，因為本來都不懂，現在再立更多規矩，更難入行。行業變成死水。」

而且，他觀察到政策給農業界的支援不夠多，或者不是理想的支援。以殺蟲水為例，從文哥2008年開始全職在蕉徑耕田以來，沒有接觸過多少款新型號的殺蟲水，但蟲害會在一段時間後形成抗藥性，舊款殺蟲水開始失效。他說，引入新農藥的審查嚴格，化驗要用萬多元，「只要政府撥款給一team（隊）人，專注引入新農藥，就能夠真正幫助本地農夫」。除此之外，也可以參考內地農業農村部的農法研究，幫助農民提高產量；現在，他只能夠上YouTube參考國內外的農法技術分享，比較間接。

優化銷售平台 支援鄉郊農業

資深農業從業員葉子林說，港府每次提到現代化，都會聯想到水耕，但「這是錯晒」。「水耕已經很多年了，不是新嘢。同時間，現代化有很多層面，不一定是水耕，這樣的邏輯很out（落伍）。」

他分享道，很多農耕的操作都可以現代化，而與水耕無關。「不要覺得不搞水耕就落後，內地和台灣的農業有現代化，用更新的犁田機和機車，又在西瓜生產上用嫁接苗，更抗病和耐低溫，但這些香港都是沒有做的。」他補充，農產品的銷售平台也可以現代化，「政府有本地魚菜直送App，但不見得很受歡迎。歐羅農場和田嘢等農業組織自己做銷售平台還更成功，但民間資源有限，運作艱難」。

對於藍圖中的都市農場，他不敢樂觀。「很多時候政府是做開就做，就算成效不明顯，但也很少去改變。」政府早前已於沙田區議會提出，要在馬鞍山西沙路花園範圍進行現代化都市農業試驗項目，強調生產新鮮農產、提供農場休閒和教育活動，鼓勵社區參與，促成可持續發展社區。但葉子林疑惑地說：「難道棵菜是綠色，就是綠色教育？它說水耕是低碳，邏輯可能是覺得在地生產，運輸里程少了，就是環保，但水耕的碳排放隨時比寧夏運到香港的菜心更多。」

葉子林在香港從事環境和農業保育工作多年，致力推廣環境友善的耕作方式。他解釋指水耕是一個強調環控技術、用營養液培植的種植方法；如果水耕要達到最大產量，就要採取室內全環控技術，隔絕外來污染，用大量電力維持運作。而營養液也不一定是可持續的材料。他形容水耕是適合在工廠裏面搞的工業化農業，背後的意義不同；鄉郊農業有景觀和生態價值，但水耕就沒有。「當這麼多農地被改變用途、受到威脅，政府就不斷推水耕，又起多層式禽畜大樓，其實取代不了鄉郊農業的功能，又犧牲了多元價值。」

增社區參與 解決廚餘問題

近年香港人關注本地菜，但也有聲音指本地菜很貴。文哥就說，零售水耕菜動輒上百元一斤，反而本地的有機菜很多時都不用50元一斤，「買得起水耕菜的，要不是鬼佬，就是酒店」。而且，以農夫的角度看來，水耕菜的種植時間快，但沒有菜味、纖維低。「適合做沙律，因為只需要爽和脆，但其他菜就不行，菜味不能催。」文哥嘆道：「人吃菜不止為飽腹，還要享受菜味嘛。」

即使撇開對菜味的堅持和資金的問題，文哥也認為水耕菜沒有前景，因為現在已經有不少人在做，市場都差不多飽和。如果再有更多人入行，就會分薄利潤，沒有前途。

香港中文大學地理與資源管理學系博士候選人劉海龍表示，都市或社區農耕的本質，是善用農業來解決城市問題，比如增加社區參與和廚餘。「好處是低門檻，街坊可以參與，獲得新鮮食材，又有一個穩定社區，令居民心靈更健康。」水耕特點是產量高，但資金和能源投入大，也隔絕外在環境，跟都市農業的初衷不一樣。「如果要做到全環控，它不要外來污染，就要著到好似大白（防疫人員）咁，談不上有什麼互動，跟社區參與的目標背道而馳。」

翻查蔬菜統營處與漁農自然護理署合作的「全環控水耕研發中心」網頁，劉海龍發現單單設備投入已經耗資265萬港元。一面倒把政策傾注在水耕的藍圖，讓他詫異：「想不到它仍然財大氣粗，用這麼多錢搞水耕。以現在城市的經濟前景來看，這是孤注一擲。」

「政府要有國際和國內視野，內地已經有很多社區農耕的好例子。」劉海龍指出，在外國，一些地方政府推廣都市農耕，其實為了節省管理公共綠化地的成本，讓居民自己打理，順帶增加社區韌性。他建議政府可以考慮讓本港現有、組織社區農耕的團體管理新場地，既「平靚正」，又是自發的活動。

休閒農業太濫 隨時破壞生態

望着數十米外，古洞南農業園一期範圍內的工程車一輛輛駛過，文哥說，現在只有他這樣的「傻佬」會搞農業。他的菜園平日只有自己一人打理。對政府提出放寬休閒農業的講法，他說這樣的確可能幫助生計，但要招呼客人很麻煩，自己人手不夠，很難做到。另外，他說菜園很難申請意外保險，很多時候保險公司因為生產型菜園的業務性質，不會接受休閒農業活動的意外保險投保；若不幸生意外，將不知道要怎麼辦。

葉子林就建議，放寬休閒農業的同時，不能「冇王管」。《施政報告》提及讓商業農場兼售簡單烹調的農產品，但葉子林指出大部分生產型農場，本身是沒有提供飲食服務、確保食物安全的經驗，也少有排污和廚餘設備。「要確保放寬後制度不要被濫用，最終污染農地和生態。」他舉例指烤粟米、白飯、沙律、洛神花及咖啡飲品都是可以考慮的選項，食安風險低，也比較少油、鹽和糖，不太容易影響生態。此外，他提出謹慎看待大規模的休閒農業活動，比如為了活動興建停車場或大型農棚，或變成露營場，會對農地造成破壞。

農業園收地暫減 農民鬆口氣

縱觀《施政報告》中有關農業的兩段文字，似乎未能讓農業界看到很多希望。從事倡議式研究的本土研究社成員陳劍青希望政府盡快公布，研究了7年多的農業優先區，「要讓農民有穩定性，不會無端端被逼走，農業才能真正持續。這次《施政報告》再次沒有提及公布日期，是一個關鍵缺席」。

陳劍青說，政府應該整合整個農業政策，不應該只是推廣水耕。當政策用了更多資源在水耕上，可能會分薄政府本身用於漁農業的資源。不過，他認為過去各方對農業政策的努力，不是沒有作用的。「現在的農業政策不理想，但起碼農業園第二期的發展範圍有大變化，暫時從82減到30公頃，收地比較少，我認識的農民有些鬆了一口氣。」

未來本港農業要怎麼發展，農民又該如何自處？葉子林說面對極端天氣愈發頻繁，政府要有更前瞻的規劃：「排洪和暴雨預警做好些。新田和打鼓嶺很多農場，因棕地擴展把土地填高或擅自收窄河道，影響水文地理而水浸。」除了多年在田間打拼的農夫，即將坐落古洞南，離新田不遠的農業園一、二期也將面對水浸等天災危機；在考慮水耕建設外，要將農業真正現代化，港府或要從規劃上對症下藥。

【現代農業篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao