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綠色生活：反思環保、土地的意義 農耕+藝術 讓人愛上田野

【明報專訊】上周三《施政報告》出爐，提及可持續發展，致力於2050年前實現碳中和。可是，如果港人對自然沒有感覺，聽到環保，難免只能分析政策對自身經濟利害。有見環境問題越來越多，人卻一直麻木，在大埔林村一個叫Monti（在意大利文中意思是山）的環境藝術家黎慧儀，誓當城市與自然的橋樑，在路邊種田，讓大人、小朋友在田邊上課，用身體感覺環境，而不只是讀廣告或宣傳標語上的「環保」兩個字。

路邊種花任人採

Monti的農田叫「一葉農莊」，本來由歷史教師朱耀光管理，主要做中學生的「鄉土文化體驗課程」。去年朱老師榮休後，Monti接手農田，變為她的「田邊藝術研究所」基地，跟非牟利組織社區伙伴和賽馬會社會創新團隊「創不同」合作籌辦「田邊會社」計劃，用藝術和農耕，幫助有不同學習需要的小朋友成長。他們一起耕作和搭棚砌架，耕作後再一起畫畫。

打草機聲混合汽車聲

這塊田就在林錦公路旁，訪問那天，Monti和另一個農田成員駱一鳴正在打草和修整空間；雖然打草機音量大，但公路的車聲也不小。她以前在荔枝窩和林村其他地方復耕，多數遠離人煙，初初覺得一葉農莊吵得不得了。但與附近街坊談天後，她又發現這個農莊的好處，能夠接觸到農夫以外的人群。「街坊話搭巴士經過好開心呀，見到好多花，後來跟他們討論後才發現原來那就是我的農場。往年我們會種滿花在最靠近路邊的壢上，街坊會走過來打卡，問我賣不賣。我就說，自己摘啦，自己拿鉸剪！」

農田的中央有一個鑲滿陶瓷片的竹編球體裝置，是聖雅各福群會「藝想」復康人士的作品《我們的故事》。Monti視這個球為整個農田的能量中心，在種植的年月間慢慢被植物包圍，在農田參與者的心目中留下印象。

經過今年兩次黑色暴雨和多次颱風侵襲，農田只剩下十數條秋葵和四角豆，「它生得好些又死一轉，再生得好些又死」。幸好Monti沒有計劃擴大生產規模至對外銷售，這裏只是一個社區花園，也是教育型的農田。「因為我計數太差啦，所以就不賣菜。我想用塊田去換到其他東西回來，人們的參與呀，跟不同人的connection呀。這裏的食物可能不足以分享給所有伙伴，但這裏的景色和美學就可以。」

《小精靈》跟大自然結緣

Monti在上水和粉嶺鄉村長大，一直住在新界郊區。她說小時候打開家門就是農田，「行過個個都係農業界高手」。Monti的父親從小不吃田雞，因為視田雞為農夫的好朋友，會吃掉害蟲；姑媽隨手用山草藥幫她敷蓋被狗咬的傷口等軼事，讓她自幼從尊重環境的角度思考生活。她說自己比較幸運，因是家中最小的孩子，不像表兄弟姊妹般要負責粗重農務，只負責較輕鬆的淋水工作，在田間留下開心記憶。

中學畢業後，Monti很自然就選擇到香港藝術學院讀藝術。大三時，她得到學校推薦到嘉道理農場做環境藝術，用軟陶、鹽麵團和迷彩布做了一系列人偶《小精靈》，放或掛在植物葉面和樹枝上。她解釋，那時面對佔地148公頃的農場，裏面的生態豐富，農耕活動也很多，她覺得自己沒辦法直接用藝術詮釋這樣浩瀚的環境。

「我覺得要humble（謙卑）些，退後一步，轉為講人可以怎麼跟大自然相處。」這些小精靈象徵人類一直以來沒有看見、但存在的環境問題；人只要仔細觀察，就可以發現環境的信息。Monti此後也充當這樣的角色，要當大自然的信差。從2003年至今做環境藝術已有20年，Monti稱自己是「一條橋」，把城市人帶到環境裏去。

環境藝術叩問保育議題

《小精靈》系列後，Monti用過樹葉來做顏料。2007年港府提出新界東北發展計劃，準備將農地改成發展區。在2012年的《一平方尺》系列作品中，她採集粉嶺天平山村和石湖新村的樹葉，做成顏料畫在一個個一平方呎的階磚上，在場刊許願：「如果所有人都能夠和自然環境建立一種獨特而親密的關係，我相信你和我會活在一個跟今天不一樣的世界。」

即使香港環境保育情况惡化，Monti的作品中卻從來沒有強烈的批判信息。她說，只要作品能令到人們多想一步，思考環境的價值，已經覺得是功德無量。到2015年，她展出用米做主題的裝置藝術《賞穀》，是荔枝窩共同耕種和收成的米；2017年，她在港九新界花槽播米種，作「城市稻米計劃」。

她的創作是在問問題：「如果食物不是來自農場，而是樓下花圃，我們會怎麼重新思考這個城市？會更加珍惜嗎？」翌年，她用破舊的單車盛載種了米的水桶，準備做個流動種植站；諷刺地，沒多久單車就被人偷去，「原來賊人覺得爛單車比米的價值更高！」

她現在的生活基本上圍繞農耕，「種植真係給我希望，擺粒種子落去，期待收成一日，都是一種希望投射」。以單獨一個個藝術品形式展出的作品，在農莊不多見，記者一路在農田找「藝術」痕迹，只找到上述球體《我們的星空》。Monti回應指，自2019年後她仍在沉思創作的出路，一年只到外做一次展覽。「當香港急速變化，不少人失去希望，我是為了什麼而創作呢？都有好多掙扎。」

蟲鳥小動物 「參與」創作

Monti就此問過AI，她在農田做的算是怎樣的藝術？「像問米般問：其實藝術同耕種有沒有關係？它答：當然有關係。但究竟是怎樣的關係？它就不能回答。我想，農耕的創作可能都是食物，同做狹義的藝術，形式可能不同，但都是創作。在農田替我創作的，不止是我的雙手。」她會依據環境轉變來微調農務決定，例如知道雀鳥常常來吃蟲，便可以做少一點防鳥裝置；當朴樹落葉後，她就會收集枯葉來蓋在壢上，減慢雜草生長速度。

於是乎，整個一葉農莊，其實都是她的創作。接手農田時，Monti曾為田間重新佈局。一棵佩蘭成為蝴蝶的聚集處，常常引來小朋友和家長駐足觀賞蝴蝶吸花蜜。他們又為農田的常客松鼠命名「珍珍」，偶爾被牠偷吃香蕉，衆人也只是一笑置之。當然也有令人煩惱的紅火蟻和蠓，但田邊會社的社員都已經習慣，被咬到，叫一聲就作罷。「對他們來講，這些動物已經變成農田一部分，我們會來耕田，但其實其他時候這裏是屬於他們的，我們不要那麼霸道。」

每次田邊會社的耕作都有不同目標，比如開季會許願。「那時候我們鋸雜樹，一些沒那麼健康的樹，然後做成木片，寫下對農田的心願。有人話想食火龍果、士多啤梨和雪梨」，Monti也真的找來雪梨種子讓小朋友落種，再等它慢慢長大。如此般，人和小動物一起互動，認識土地的不同可能。

開班分享非主流經驗

接下來，Monti要在香港大學專業進修學院開班，傳授在田邊做藝術的經驗。籌辦課程的助理課程主任盛虹是她多年的朋友，看到她做的藝術跟主流很不同，建議可以跟更多人分享。盛虹補充，平時港人對「土地」的想像可能是建築的所在地，希望人們親身經歷耕種後，對大地有發展和起樓以外的想像，再用在地材料呈現。這是Monti新一階段的挑戰，她要在3個月、6堂課中，與學員一起播種、翻田和收割，在冬季見證種植的整個過程，讓平日要上班的學員盡快了解這塊地，更可做到創作。

在過往的藝術工作坊和展覽，Monti發現不難令人對自然、生命感到驚奇，她想讓人進一步明白種植的過程才是連結。她說，農耕跟藝術結合已經是外國的趨勢，香港受制於農地減少，其中能讓藝術家參與的場地也愈來愈少，市民自然難有這方面的認識。當下，都市人不可能個個轉做農夫，課程的時間也很短，但她視之為人們走進農田，跟土地建立感情的開始。這樣，即使將來農地都發展作起樓，與人們的連接也不會斷裂。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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