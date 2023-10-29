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{文化產業達人}黑國強 子承父業 復興博覽會 講古佬諗多步 說好文物故事

【明報專訊】黑國強（Andy）是黑氏古玩的第二代繼承人，父親為著名古玩商及收藏家黑洪祿，專攻明、清古典家具。除了廁所以外，Andy從小就在古董家具圍繞下成長。他由興致索然、一竅不通，到識貨、「惜」貨，現時更成為了香港古董及藝廊商會創會主席，並且每年舉辦亞洲頂尖古玩及藝術博覽會「典亞藝博」。閒日下午，Andy在充滿淡淡木幽香的古董店舖邊喝茶，邊從古董藝術談到未來藝術文化發展。

砌模型玩古董 都要耐性

小時候的Andy只是覺得自己稍為與其他同學不同，同學甚至會笑他的家為「老古董」、「老土」，Andy仍不以為奇，對古董的興趣不大。小學寫「我的志願」都是律師、醫生那些，但長大後跟想像反差就大了。Andy在家中排行最小，哥哥和家姐都出國留學，只剩他一人留在香港，但他讀書成績不理想，最後決定面對現實，回家幫忙打理古董業務，開始了子承父業；慢慢接觸得多，見過世面，開始對古董家具產生興趣。Andy嘗試梳理後來愛上古董家具的原因，笑指與小時候喜歡砌模型相關：「我鍾意用上幾個鐘對住一件模型，用很長時間整，古董家具如是；如果（家具零件 ）甩脫，我腦入邊即時會有計劃面對這個狀况，會馬上想到要怎樣拆開幾件、先黏起哪一件，到最後表面怎樣處理……同我細個玩模型的樂趣是一樣。」因此他特別鍾情於有機物料，如竹、木製古董家具，一來養大他的就是這類家具，二來比較貼近生活，在日常起居會用得上，而且隨着用家的使用程度和時間，會愈用愈亮麗，不同於現代的木家俬。如果一生人只能收藏一件古董家具，Andy指明代的黃花梨四出頭官帽椅是他的首選，不論是材料、線條比例、手工，都近乎完美，堪稱中國古典家具造形之極致，用起上來Andy不禁大讚：「零舍不同！」

跟隨師父安思遠開眼界

Andy現今有如此的感悟和眼光，是集超過36年經驗之大成，「以前我1日都講不到10句（關於古董的東西）。現在你要我講3小時，不斷延續是很容易，什麼都可以講，這是一個成長，或者叫做沉澱」。他又指有耐性才能做到這一行，因為要用上幾十年來學古董。以前並沒有「專業訓練」的說法，Andy 18歲入行就以師徒制形式，跟着父親邊做邊學：「我不用做太多粗重工夫，但是很悶的，要邊看邊做。」那時很考驗學徒有沒有悟性，或者有沒有膽量發問，即使問了，也只會得到一句起兩句止的答案，靠Andy自己去領悟，不像現時有ChatGPT般，什麼都有解答。「譬如爸爸和客人傾偈，你就站在後面聽，看看他怎樣和客人解釋，一件一件的聽和看。」除了爸爸，Andy還有一位師父，就是美國著名古董商安思遠（Robert Hatfield Ellsworth），是西方最具權威的亞洲藝術古董收藏家之一。安思遠與黑洪祿1949年在香港認識，安思遠迷上了東方的神秘，於是開始研究中國古董，亞洲包括印度、東南亞，以至日本和韓國的藝術，一直與黑洪祿有業務來往，無間斷地接觸。Andy入行後亦認識了安思遠，並認他為「契爺」，他直指契爺是亞洲美學的審美天才，之後隨他到歐洲、美國，當作做散工幫手，也是邊做邊學。「人們利用西方的家居環境襯托中國或者亞洲的一些古董或藝術品，那時候學識什麼叫做東西方美學的搭配。」Andy大開眼界，並以「優雅」去形容西方經營和搭配古董的方法。

自立門戶 加入現當代工藝品

「中國人子承父業到了某個階段，總是會有衝突發生，我就試過喇。」入行後的Andy對古董認識更多，開始有自主意識，對應該怎樣賣、幾時賣、如何定價有想法，於是和爸爸會有討論，甚至有拗撬。「記得有一次就是我們家中有一件大型長枱，差不多3米長，要4個人先抬得動，擺在家裏很久了。爸爸又常說不捨得，我耳濡目染之下就覺得這件當然賣不得，誰知有一次我去完內地回來，它不見了，沒有說一聲就賣了。我說：『你不是說不賣？不是不捨得嗎？我都不捨得。』」Andy之後就與父親冷戰，約10天沒有理睬他。Andy在制訂策略或方針上開始與父親有不同看法，加上去過歐美一趟，見到別人的經營模式，覺得是否應該改變家庭式樓上舖，要有一個更好的門面？突然有一天，Andy就跟父親說：「我決定要自己開舖。」父親聽見但沒有作聲，只是點點頭，Andy就當他應承，在1999年創辦了自己的古董家具店「研木得益」。後來安思遠接受邀請參加博覽會，Andy又再到外國幫契爺。「那時我在美國第一次接觸到博覽會，有機會接觸到所謂真正的博物館專家、學者，知道西方藝術、古董世界、真正的博覽會是怎樣運作。之後就覺得為什麼香港做不到？」Andy開始醞釀相關的情緒和想法，又觀察了幾年時間。

昔日客人「撳鐘仔」找上門

Andy補充，其實以前香港1980、1990年代也曾經出現過古董博覽會：「第一個應該在富麗華酒店（2001年已清拆）舉行，規模很細，當時殖民地時代有一班固定外國客人會買貨，不限於中國貨，都有些英國瓷器、歐洲古董。之後1990年代初都出現過另一個（博覽會）由美國公司做organiser，那時剛好會展舊翼第一期落成。」往後的都是因為客觀環境和市場問題而結束。

古董曾是不被人談論的行業，昔日爸爸的客人會自己「撳鐘仔」找上門，不用宣傳都得，爸爸更講過「神神秘秘更好，人人每次來香港都會想找我啊」。Andy認為最明顯的轉變在90年代：「當初香港回歸塵埃落定，市場又開始復興，特別留意到一些做藝術或者與拍賣的相關新聞，開始上報刊，譬如劉鑾雄天價買了什麼什麼，那類新聞開始出現，就是一個迹象，代表多人關注啦。」經過十幾年的古玩博覽空窗期，Andy在2006年創辦了「典亞藝博」，以古董為核心，近年亦加入推廣現當代工藝作品。

以外星話題 引起好奇心

營商環境不斷轉變，藝術普及化，面對年輕觀眾口味的問題、市場年輕化的情况也曾經令Andy苦惱，他試過以不同方法應對：「當年開始流行拍片，我們就和一個行家合作，在YouTube搞過一陣channel，但因為太過費心血，後來又因應其他潮流的出現，譬如crypto、NFT，我們就開始利用其他媒介去做推廣或者宣傳。」現在什麼都講求快，要跟緊潮流，以往細水長流的模式早已不合時宜。「我入行的年代，10個藏家，有9個會跟你買10年貨，現在10個藏家，只得2個藏家跟你買3年，之後他的attention（注意力）就去了第二處。點形容呢？可能現在的市場是『魚唔過塘唔肥』，以前一條河就養晒所有魚。」觀眾可當典亞藝博是一個大池塘，每年每次大家過來，都會有一些新的體會，「特別是那3年疫情我們轉型了，叫以本地市場為主，規模縮減一半，但加入了好玩的元素，譬如當代工藝、NFT，甚至用Sandbox遊戲去配搭歷史文物和歷史故事」。問到元宇宙市場起起跌跌，Andy認為元宇宙始終都有其功能，將來仍會利用它來推廣古董，另舉例政府積極推動的藝術科技都是一種媒介，未必計得到回報，但市場推廣的作用就超巨大。「現時做藝術是你每樣事物都要識多少，否則你真的不可以再開發一個新的市場，這是我由做博覽會開始，最深刻的一個體驗。」

跟緊潮流聽起來容易，但Andy認為現在的問題是自己屬被動一方，若不在新媒介出現，可能不會有人認識，他最想達到的是主動地做好講故事的角色，特別在於文物類的東西。「我們的責任就好似做編劇一樣，要將個故事的頭尾編出來，告訴大家。其實博覽入面大大小小的參展商，想做的事情都是類似，我們叫做大規模的講古佬，要搭建一個場景去講古仔給大家聽。」Andy舉例近來去了香港故宮文化博物館擔任「凝視三星堆──四川考古新發現」的導賞員，他不會否定大家覺得有外星文物這回事，亦不會不藉外星話題來介入文物，他覺得始終要先引發公眾的好奇心，讓他們留一點想像空間，才能吸引人深入了解其背後的故事和文化。

釐清文化產業政策部門角色

行政長官李家超在最新《施政報告》提到，政府將致力推動文化創意產業發展，確立香港成為「中外文化藝術交流中心」的定位，而文化體育及旅遊局今年內亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。身為文化委員會委員之一的Andy又怎樣看香港的文化產業？「可能因為架構的問題，你翻查譬如香港與藝術文化有關的政策部門不止一個，大家可能做了重疊的事情，變相會浪費時間和資源，特別是現時有文體旅局，打正旗號應該由他們負責，將來是不是應該要有些微調，或者整合呢？我覺得這是可以討論的。」他亦期望香港能飾演好一個講古佬的角色，「在香港始終要面對一個高成本、空間不足的問題，所以往往做不到一個好集中和大型的聲音去做一個storyteller的角色。感覺香港也是類似經紀賣樓的一個中介角色，有適合的事物可以引進來或者帶出去」。Andy認為節目「貴精不貴多」，又再用「凝視三星堆」做例子，認為三星堆文物今次是第一次大規模離開四川，第一站就來到香港展出，香港在此亦可沾光。

Andy再說《施政報告》提出的都是一些綱領，有了那些設想後，就可以構想怎樣去執行，制訂一些核心項目。「今次講過海防博物館要改組，都是對的，但就要留意到底要展示什麼？」Andy在做藝術時，經常思考怎樣才能誘發到人的好奇心，又常以「how」、「why」、「what's next」來不斷質問自己的計劃。他認為香港的文化產業都要這樣，不是拍一條片、燒兩日煙花、舞幾次火龍，或者穿漢服影相就能宣揚中華文化，強調應注重what's next，下一步呢？

文˙ 何詩韻

{ 圖 } 賴俊傑、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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