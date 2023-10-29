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2023年10月29日星期日
星期日生活
星期日生活
字海 間尺 留白
如何搞經濟才有快樂？
周日話題：生育率低 生活困難才是癥結
什麼人訪問什麼人：殺黑道．殺邪教．殺殺人狂 《周處除三害》黃精甫的帽子戲法
周日話題：媒體如何報道李克強的猝逝？
誰人日記：熱血
老少女之麻糬周記！
無名周記：以巴衝突中的理想主義者們
開門讀書：在對與錯之外
圖文城市：壞事觀察學
同場加映：AR手機遊戲還可以Go嗎？
五音筆傳：什麼是groove？
#005 金魚囝
平安祭：見自己
放心寫作：#62 〈某些夢想就算受了點傷〉
讀者來信：今天我終於擁抱了父親
阿貓阿狗：#209 水墨（一）
對號入座：由《十年緬甸》說起——釜山電影節後記
自吹自擂：山田洋次的「兩部」新作
家明雜感：《花月殺手》 史高西斯盡地一煲
影片簡評
單元連載：香港書72
星期日文學‧日曆：告別王文興老師
{文化產業達人}黑國強 子承父業 復興博覽會 講古佬諗多步 說好文物故事
家常便飯：南瓜炒米粉 把台灣味道帶回家
無定向學堂：現代社會如何快樂？ 反璞歸真 連結大自然
綠色生活：反思環保、土地的意義 農耕+藝術 讓人愛上田野
去埋呢度先：屯門異風情 輕鐵初體驗 對照英倫城市
未來城市：搞農業現代化 水耕錯重點 農夫訴求：政府引入技術配套
影片簡評
【明報專訊】《 祈憐之歌》IIA
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字海 間尺 留白
如何搞經濟才有快樂？
周日話題：生育率低 生活困難才是癥結
什麼人訪問什麼人：殺黑道．殺邪教．殺殺人狂 《周處除三害》黃精甫的帽子戲法
周日話題：媒體如何報道李克強的猝逝？
誰人日記：熱血
老少女之麻糬周記！
無名周記：以巴衝突中的理想主義者們
開門讀書：在對與錯之外
圖文城市：壞事觀察學
同場加映：AR手機遊戲還可以Go嗎？
五音筆傳：什麼是groove？
#005 金魚囝
平安祭：見自己
放心寫作：#62 〈某些夢想就算受了點傷〉
讀者來信：今天我終於擁抱了父親
阿貓阿狗：#209 水墨（一）
對號入座：由《十年緬甸》說起——釜山電影節後記
自吹自擂：山田洋次的「兩部」新作
家明雜感：《花月殺手》 史高西斯盡地一煲
影片簡評
單元連載：香港書72
星期日文學‧日曆：告別王文興老師
{文化產業達人}黑國強 子承父業 復興博覽會 講古佬諗多步 說好文物故事
家常便飯：南瓜炒米粉 把台灣味道帶回家
無定向學堂：現代社會如何快樂？ 反璞歸真 連結大自然
綠色生活：反思環保、土地的意義 農耕+藝術 讓人愛上田野
去埋呢度先：屯門異風情 輕鐵初體驗 對照英倫城市
未來城市：搞農業現代化 水耕錯重點 農夫訴求：政府引入技術配套
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