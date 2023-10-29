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如何搞經濟才有快樂？

【明報專訊】破紀錄的宣讀時間，長長3小時多，沉甸甸的淺綠本子。《施政報告》宣布當日，路過灣仔赫見長長人龍，男女老少，好奇報告到手後他們會率先翻到哪頁哪段？眼睛第一時間會挑哪些關鍵詞？「劏房」？「支持新生家庭」？「安老」？接下來幾天，聽見有直接烽煙打給特首的市民說，夾心階層什麼也分享不到。記者因工作關係，跟坐鎮立法會的議員一樣由頭聽到尾，人非草木，偶爾出神，自是難免，過後才想起，套用白雙全的藝術家思維，將每個出神的位置記下，或許會是一個有趣的作品。

從大處着眼，由眾人出發，市民最想見百業興旺人人豐衣足食住得好，在經濟低迷不見出口的日子，市民最能夠寄望的又是哪些段落？林妙茵沒有坐定定聽，但由頭到尾翻讀完畢，再跟上年比對，以其記者觸覺做了一次詳細的文本分析。我們也挑了鼓勵生育、發展現代農業及發展文化產業的點子，做了跟進報道。

接着，前總理李克強猝逝的消息震驚中外，毛升從對死訊的報道理出「一種社會心態」，林康琪繼續跟進以巴局勢，從以色列的左派入手，深化對以巴議題的討論認識。今期並有近日訪港的和平與生態運動家Satish Kumar訪問，他對社會如何搞經濟才有快樂給出了迥異的答案。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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