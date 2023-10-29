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字海 間尺 留白

【明報專訊】特首李家超的第二份《施政報告》，洋洋灑灑3萬6千字（連附件5萬7千），他的前任林鄭月娥也發表過5萬字報告，但她當年只讀了撮要版，李家超卻是拿着間尺，一行一行，「雖千萬字吾讀矣」逐字逐句讀完，以時數3個多小時「取勝」。大小政策鉅細無遺，內容豐富是肯定的，可是如果《施政報告》的定位，是回應香港社會當下最關注的問題，提出論述、策略，則「豐富」未必是最重要的標準，寧可它「對題」地回應新局面。

去年的框架，今年的論述

翻開目錄，跟去年的《施政報告》對一對，大半是一樣的：主要沿用國家主席習近平的講話為綱，順序是「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」、「共同維護和諧穩定」和「青年興 則香港興」，今年在前面加了「挑戰和機遇」，看來政府也意識到要回應「香港何去何從」這問題：經濟增長動力在哪兒？除了「夜繽紛」還有呢？在維持香港獨特性與全面融入大灣區之間，我們要取捨嗎？取捨意味什麼變與不變？新局面既成，卻遇上庫房收入跌、支出增，要怎麼辦？

何去何從，這份報告不是沒想法的：早段已講明「全球經濟重心將繼續東移……亞洲會是環球經濟增長的重要引擎，國家的發展就是香港最好的機遇」，在「保持國際化」那段，提及開拓東盟、中東市場，政策是「產業導向」，可惜用16段開了個頭，未及細表，便轉去講廿三條立法、「弘揚中華文化辦公室」、「心繫家國2.0」，筆鋒一轉講到「大型發展項目融資辦公室」，再兜去超強颱風，去到第50段，才回到香港競爭力，平白把說到一半的故事分開兩截。

這是為了遷就框架，所以先講國家安全和治理水平嗎？這個目錄要用5年嗎？年年局面不同，用同一個框架去回答，會否影響溝通效果？我相信中央不會硬性規定《施政報告》目錄次序，政府何不拿出自信，該怎麼說就怎麼說？既然這是「屬於市民」的《施政報告》，就用最有效、最直接、市民最聽得入耳的方法去寫吧。

何謂「產業導向」？

據說《施政報告》後，官員向傳媒推銷「產業導向」是重要轉變，被「點名」的行業，有文化創意、航運發展、「新型工業化」等。然而究竟何謂「產業導向」？被選定為「產業導向」，將意味多大程度的政策優勢？具體怎樣才算成功？皆沒有明言。

點名栽培個別產業不是新鮮事，2009年曾蔭權年代，便在《施政報告》點了6項優勢產業：剛剛好包括「文化創意」（其餘是教育、醫療、檢測認證、環保、創新科技），當年文創那段是這樣寫的：「……成立專責辦公室，加速推動創意產業的發展。『創意香港』辦公室已於今年6月成立，協調政府部門的工作。」

事隔14年，今年文創那段是這樣寫的：「『創意香港』改組成『文創產業發展處』，以產業導向為原則，積極推動文化藝術及創意業界產業化發展。」

如果有官員spin我「今年產業導向係正嘢嚟！」我會反問他，這與14年前的「優勢產業」有何本質上的分別？就以文創為例，14年前成立的「創意香港」是否失敗？因何失敗？因此今天要改組？改組後的KPI是「每年推動60個業界考察團、海外展覽及展演」，用原本的架構就做不來？改組後要加人嗎？要加「處長」嗎？如果這些問題都沒有答案，我怎能不懷疑，只是改個衙門牌頭而已。

這正正是去年我評《施政報告》的其中一個副題：「衙門愈多愈巴閉？」今年繼續充斥「辦公室/委員會/工作小組/專員」，關鍵詞「成立」出現68次。「成立一個架構＝解決一個問題」已成本屆政府特色，有些明明就是官員份內事，何以要生出這麼多名目？若是不花錢倒也罷了，若又要開個秘書處、聘個辦公室主任，架構會否愈趨臃腫？

民生有小事

另一個特色，是細眉細眼政策多，「演藝團體可以課餘時間租學校綵排」、「出境唔使拎液體出來安檢」、「同鄉文化推廣計劃」都寫入去，這可能關乎《施政報告》制訂方法：各局提交來年工作清單，特首辦和特首政策組總其成，但他們的心力似乎花在如何把不同項目安置在不同綱領下，「講得唔好嘥」，似拼湊多於取捨。

以今年兩大「民生憂難」：劏房與照顧者為例，政府會成立工作組研究「劣質劏房」的定義及如何有序淘汰，除此之外，便是「今年內推出社區客廳試行計劃」，試點設於福華街，商界出地方，NGO營運，關愛基金出錢。上網一看，民間早有機構試行，觀塘有、土瓜灣有，深水埗年初都開幕了一間，還要是勞福局長去剪綵。政府牽頭再做，想必是看中民間的「試行」成果好，既如是，則何需試行了又試行？

支援照顧者，佔了900幾字，相當顯著，其中百多字是臚列未來3年的「關懷照顧者宣傳主題」：第一年「錫自己至撐得起」、第二年「撐得起因有你」，第三年「全城為您全程撐」；較實在的，是局長在記者會說「大幅擴展可提供暫託服務的地方，協助照顧者」，看內文，是要求300多間安老院舍中心，在「有空置宿位或名額時，向被照顧者提供住宿或日間暫託」，安老院本身輪候者眾，「手指罅漏出嚟」能有幾多？連KPI都沒有提。

以上幾例的共通點，是不太花錢，卻又佔上篇幅，意義在於突顯政府關注；我一邊看，一邊思考：要切實排解這些民生憂難，政府夠彈藥嗎？我們的公共財政，能支撐愈來愈大的社會需要嗎？偏偏《施政報告》在這題目留了白。

公共財政論述空白

以往有些《施政報告》，公布之日，政府會講明涉及幾多公帑開支，今次這份沒有。翌日財政司長陳茂波開記者會，透露涉及「幾十億經常開支」，較諸以往動用過百億的《施政報告》，數目不算大。然而太多「隱藏開支」未清楚：上述各「新衙門」要加位加人嗎？更大筆數是加推兩鐵一路，東九龍、啟德重啟綠色集體運輸計劃等，都未有「價錢牌」。北都發展、交椅洲填海，錢從何來，亦有待「大型發展項目融資委員會」定案。

過去幾年，政府經常開支由每年3600多億元（17/18年），大增至5600多億元（22/23年），幾個月前「2元搭車」能引發熱烈討論，其深層意義在於大家突然發現，有些支出，只會愈來愈多，沒法「無痛逆轉」，怎辦？與此同時，曾經很可靠的地價收入大跌，財爺預告財赤過千億……除了「做大個餅、經濟好番自然稅收回升」之外，特首究竟如何看待公共財政呢？他說「無意開新稅」，是否意味要減開支節流？我們要檢討稅基嗎？抑或什麼都不用做，靠幾千億儲備「挺過去」就行？

你說理財這些不是留《財政預算案》講的嗎？不一定，林鄭便是在其《施政報告》講「理財新哲學」了。問題既擺在眼前，特區之首至少應該有個說法，只是這個空白，被字海掩蓋了，就不覺眼。

希望放下那把尺

覺眼得念念不忘的，始終是那把間尺。

這幾天翻開那份宏圖，「國際創新科技中心」、「香港微電子研發院」、「數字政策辦公室」、「數據驅動發展」等願景下，我第N次想起新加坡李顯龍國慶日的《施政報告》，有透明提詞器輔助看似不用看稿，有簡而精的info graphics，精準的punchlines，合理的篇幅……2023年的香港有什麼？有間尺。

李家超在結語提及，有熱愛香港的市民跟他說，對一些總是自我「柴台」、唱衰的人感到心痛；我想起他在前言形容這是「屬於每一位市民的《施政報告》」，每一位，即包括所有人，人人心中有不同的尺，「柴台」聲可能也是出於一顆熱愛香港的心，若大家只用一把尺去衡量「誰唱衰、誰批評，就是不愛香港」，社會就不再多元、也欠了進步的動力。

衷心希望往後的《施政報告》放下那把間尺，在內容上、理念上、表達手法上更能體現這個國際城市應有的面貌和風範。

文˙林妙茵

編輯•王翠麗

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