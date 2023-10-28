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同場加映：DJI 1吋CMOS小雲台相機 口袋尺寸大機畫質

【明報專訊】DJI另一款大熱之作Osmo Pocket，等了3年終於推出第3代。不但機身、旋轉屏幕有大量改動，更重要是升級至1吋感光元件，畫質足以壓倒眾多旗艦手機，甚至媲美無反大機。

Osmo Pocket有別於運動相機或手機的電子防震，它在鏡頭裝上雲台，以機械方式實現防震，低光環境下畫質更佳；但在高速運動時防震表現較遜色，較適合靜態旅行。

Pocket 3換上1吋感光元件（上代為1/1.7吋），搭配f/2.0光圈、20mm等效焦距鏡頭，可拍攝最高4K/120p影片。專業用家還可選用10位元D-Log M及HLG色彩模式，前者保留更多光暗細節，方便後製；後者直接輸出高動態範圍影像，毋須調色即具視覺震撼。

Pocket 3大幅提升跟拍精準度，即使是好動的孩童、寵物都能全程追焦，而且跟拍模式有多種選擇，可選擇主角或預構圖模式，輕鬆實現理想的運鏡效果。至於新增的對焦展示模式，適合直播中分享或展示商品。

按鍵極簡化 連拍166分鐘

今代換上2吋OLED觸控屏，輕推即啟動拍攝，並可透過旋轉來切換橫豎屏模式。按鍵也簡化了，只有1支控制桿及1個錄影鍵。機身增重至179克但依然輕巧，內置1300mAh電池，拍攝1080p影片可長達166分鐘，而且充電迅速，16分鐘即可充滿八成電量。

收音方面，機身有3組陣列式米高峰來降低風噪，呈現全方位立體聲效果。用家亦可經Wi-Fi或藍牙連接兩組DJI Mic 2發射器，收音就更清晰。Pocket 3也可當作Wi-Fi模組直播，或作為網絡攝影機使用。對於懶人用家來說，更可透過藍牙連接手機的DJI Mimo、LightCut程式，藉着AI功能一鍵便剪輯好影片。●

DJI Osmo Pocket 3

鏡頭：可視角度155度、f/2.0

影像感光元片：1吋CMOS

影片解像度：最高4K/120p

屏幕：2吋

續航時間：166分鐘

體積：139.7×42.2×33.5mm

重量：179g

售價：$3799

查詢：3853 3822（DJI）

相關字詞﹕e潮 運動相機

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