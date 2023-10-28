DJI大感光元件 vs. GoPro 5.3K HDR拍片 極地運動相機 陪你雪地飛馳

DJI 1/1.3吋CMOS 低光畫質再躍進

DJI Osmo Action 3去年才面世，想不到相隔一年便推出第4代。Osmo Action 4最重要升級是換上1/1.3吋感光元件，不但勝過第3代的1/1.7吋，更拋離了GoPro的1/1.9吋。有效像素規格達2.4微米，吸光能力更強，提升低光拍攝的畫質。

至於其他規格則與上代大致相若，155度視角的f/2.8光圈鏡頭，可拍攝最高4K/120p影片，仍未能跟GoPro的5.3K看齊。Osmo Action 4支援10-bit色深，能記錄逾10億種色彩，影片的色彩層次過渡自然流暢。至於D-Log M專業色彩模式，則能保留更多光暗細節，後製調色空間更大。

-20℃拍攝 18分鐘充電80%

上代出色的「超強增穩3.0+」防震系統，今代也繼續使用。新機搭載多種穩定模式，其中「地平校正」、「地平線增穩」可抵消不同方向的晃動，同時自動校正傾斜角度，即使劇烈震動甚至360度大反轉的場景下，畫面依舊能夠鎖定水平位置。

Osmo Action 4最長可連續拍攝160分鐘影片（1080p/24p），即使在-20℃環境下也可拍攝150分鐘，滿足絕大多數戶外運動需求；同時新機支援快充，搭配30W充電器後只需18分鐘即可充至80%電量。收音方面，Osmo Action 4搭配AI降噪技術，在颳風環境下音質依舊清晰。它同時支援自家的雙通道外接無線收音咪系統，傳輸距離遠至250米。

18米裸機潛水 磁吸快拆配件齊全

今代提升了裸機防水能力，由16米增至18米，配合防水殼更可達 60米。Osmo Action 4使用堅固的玻璃鏡頭保護蓋，具排水塗層，水下拍攝影像保持清晰。內置色溫感測器搭配DJI Mimo應用程式的水下色彩還原功能，可重現水底世界的自然色彩。機身前後各有一面屏幕，均支援觸控，方便直接調節參數。雙屏與鏡頭蓋均有防水防污保護塗層。

玩運動相機，配件也大大影響使用體驗。Osmo Action 4一系列配件採用磁吸快拆設計，連接穩固又容易組裝。例如裝上橫直拍防護框，一拆一吸便能切換橫拍或直拍模式，屏幕界面也會跟着橫豎擺放而轉換。其他配件也包括騎行胸帶、延長杆、滑雪自拍杆、GPS遙控器、手腕帶、漂浮手柄、車輛支架等，滿足不同場景的拍攝需求。

智能識別場景 一鍵剪片

剪輯方面，用家可無線連接DJI Mimo及LightCut主題模板的手機Apps。前者可快速預覽及自動剪輯，毋須匯出素材；LightCut則會應用AI智慧識別多種場景，根據運動、旅遊等不同主題模板，一鍵自動剪出影片。親力親為的專業用戶則可運用內建時間碼功能，輕鬆同步多角度拍攝的不同素材，加快後製進度。●

GoPro捕捉過暗過曝細節 續航力增倍

年年出新機的GoPro，今年不知不覺已經來到至第12代HERO12 Black（下稱GoPro 12）。今代最重要是加入了HDR拍片模式，此外，防震系統及電池續航亦有改進。

新HDR功能無論在拍攝5.3K及4K影片都支援，於光源混雜的環境下，能捕捉到隱藏在陰影處或曝光過度的細微細節，呈現逼真飽滿的色彩動態範圍。續航力方面，雖然仍採用1720mAh的Enduro電池，但效能大幅提升，續航力因而比上代高1倍。5.3K/60p影片可拍攝70分鐘，5.3K/30p則可拍攝超過90分鐘；同時，電池在寒冷環境中表現也更佳。

177度外置鏡頭無死角

GoPro的防震早已近乎極致，但來到GoPro 12繼續升級至HyperSmooth 6.0，可減少為穩定畫面而裁切影像的比例，無論是單車、滑板、滑雪還是在公園奔跑追逐，甚至是寵物視角，均可拍出流暢穩定的影片。說到畫面比例，今代增設了外置的Max鏡頭模組2.0，令視角增至177度。

對專業用戶來說，新增的時間碼同步功能也十分有用。用多部GoPro拍攝時可完美對齊時間，與Final Cut Pro、Adobe Premiere等編輯軟件無縫配合，後製更流暢。GoPro 12提供8-bit、10-bit及GP-Log編碼格式。8-bit檔案較小，10-bit顏色更豐富，GP-Log可保留更多明暗細節，提升後製調色空間。●

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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