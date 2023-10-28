深圳網紅橋挑戰膽量 「紅絲帶」起舞 「白飛碟」懸浮

巨型「網球拍」落入湖泊邊；

三隻「白飛碟」懸浮森林中。

看到這些網紅橋的打卡照，99%人第一反應都是「嘩！」一聲，然後追問「邊度嚟？」或質疑「key上去㗎？」想親身求證美景是否「照騙」，好簡單，到深圳市光明區光明小鎮，走一走大頂嶺綠道即可。除漫步山林間打卡外，更可選擇騎單車遊綠道（只限工作日），但注意須佩戴頭盔及不能在橋上騎車。

大頂嶺綠道全長6.4公里，由光明滑草場至觀光路出口，途經兩大網紅公園——大頂嶺山林公園及虹橋公園，前者設有3座橋樑，包括由3個圓環組成的「浮橋」，外觀像網球拍的「探橋」，橫跨峽谷的「懸橋」；而虹橋公園的「虹橋」則位於探橋與懸橋之間，全長4公里，鮮紅色橋身最讓人難忘。輕鬆散步、打卡，遊覽兩大公園主幹道及4條橋樑，大約需4小時。

大頂嶺綠道 平坦易走設備貼心

到大頂嶺綠道的交通便利，從深圳福田口岸前往，車程約90分鐘（詳見旅遊錦囊）。沿着大頂嶺綠道走進大頂嶺山林公園，路面平坦寬闊，兩旁綠樹成蔭。沿途設椅子、廁所、飲水器及汽水機，便利行山人士；最貼心的是導覽圖，清楚標示橋樑位置。

浮橋 「3環」組成 鏤空橋面直望深谷

步行約20分鐘後，來到第一站——距入口處約0.7公里的浮橋。橋身設計大膽創新，由3座高低錯落的圓環形橋樑組成，遠觀猶如3隻飛碟懸浮在森林間。

踏足位於外圍、最大的一座環橋，大抵會立即明白，為何浮橋又被稱為玻璃橋，鋪滿橋面的太陽能板，倒映着藍天，煞是好看。第二座環橋的橋面則採用鋼板鏤空設計，視線穿過鐵網，直達深谷，令人望而生畏，行走時務必拿穩手機及隨身物品。

欲窮千里目，更上一層樓。經迴旋鏤空鋼板梯級，上到最高一層的圓環觀景台，遠觀山谷和湖泊，彷彿浮游森林間。走在圓環懸浮步道，整個人有點暈眩，快手打卡後，輕輕握着橋邊扶手離開。

探橋 形如網球拍 繩網設計彈跳刺激

由浮橋步行至位於綠道中部的探橋，相距1.4公里，步行約半小時。探橋位處山谷底，形如一支巨型網球拍，被丟棄湖泊森林間，要觀賞橋身全貌，最佳位置是從綠道俯瞰。遠觀後再近玩，沿綠道梯級走下谷底，再從鋼鐵梯級走入離地約3、4米，採用繩網設計的探橋，彈跳搖晃感覺非常刺激。或許怕大家因太刺激而忘記欣賞四周美景，橋身周邊位置設有外形別致的椅子，與橋身相融合，美觀而有趣，方便大家坐下來，以不同姿勢去感受大自然。橋身如球拍柄的另一端延伸至湖邊，讓遊人飽覽光明高爾夫球場的景色。

懸橋 跨越山谷 恍似走鋼線

離開探橋，多走2.1公里，可走到距離入口4.2公里的懸橋；而在探橋與懸橋之間，會途經虹橋公園的虹橋觀景台入口。建議大家先參觀懸橋，再折返參觀虹橋，最後沿虹橋漫步下山至地鐵光明大街站。

懸橋凌空跨越山谷連接對面荔枝山，橋長共90米，離谷底30米。行走時橋身搖搖晃晃，恍似走在鋼線上，一步一驚心。慢慢走到橋中央，兩邊無遮無擋，可遠眺虹橋及光明城區景致，感受大地在我腳下的氣魄。

虹橋 樹頂上漫步

別了懸橋，折返近期最紅的虹橋公園。虹橋全長4公里，紅色橋身由山上的大頂嶺綠道，順着山坡一直延伸至山下的虹橋公園光僑路出入口。

最佳觀橋位置，就在虹橋入口處約4、5層樓高的紅色觀景台。花點力氣爬樓梯到塔頂，從觀景台放眼遠望，虹橋恍如天上丟下來的紅絲帶，瀟瀟灑灑在樹冠間飛舞，跨過高山穿過谷，掠過湖泊飛越高球場，在綠林中格外奪目。

從觀景台走到虹橋橋面，恍似被兩側綠油油的林木緊緊擁抱，邊走邊沐浴芬多精；一直走到山下虹橋公園光僑路出入口，約需1小時。出了公園，可選擇直接行到地鐵光明大街站，乘坐地鐵回福田口岸。●

光明小鎮大頂嶺綠道

行程：由起點光明滑草場步行至地鐵光明大街站，約11公里

入口：深圳市光明區光明滑草場旁

開放時間：上午7:00至晚上6:00

門票：免費

備註：公園內不准許航拍

●深圳旅遊錦囊

入境要求：回鄉卡及健康申報「黑碼」

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：

1.港鐵東鐵線落馬洲站過關後，於深圳地鐵福田口岸站乘搭4號線至紅山站，轉6號線到鳳凰城站，需時約55分鐘；在C出口轉乘公交M451往光明滑草場站下車，需時約30分鐘，再步行約7分鐘到達大頂嶺綠道入口

2.或在福田口岸乘的士，直達大頂嶺綠道入口（光明滑草場公交站），車程約1小時，車費約100人民幣

文：蔡朗清

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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