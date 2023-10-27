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開眼 玩樂擴志

山腳人氣店歎靚啡

【明報專訊】看完展覽，緩緩下山來點輕食為此遊作結。山城地方遼闊，餐廳自然多，位處山腳的咖啡店Paper & Coffee不止地點方便，更是大學少見可歎靚啡的地方。

經中國文化研究所旁的樓梯，下行回到大學道後轉左，沿校巴行駛路線一直下坡，途經逸夫科學大樓、善衡書院、夏鼎基運動場後，在迴旋處轉右，下行至康本國際學術園再轉右，經過眾志堂見到玻璃建築，就是咖啡店所在。

Paper & Coffee大抵就是讓學生邊趕論文邊歎咖啡的好去處。他們選用中烘焙的咖啡豆，帶有果香，招牌的House Brew僅25元就有一大杯，很受學生歡迎；抹茶鮮奶是另一招牌飲品，選用京都百年茶舖美好園的抹茶粉人手冲調，入口富茶香而不見澀味，配以70%至75%黑朱古力製成的特濃朱古力蛋糕剛剛好。這裏不止提供咖啡輕食，還提供午餐、下午茶與晚飯，難怪顧客絡繹不絕。餐廳主打日式飯菜，午市以多餸飯形式供應，以野菜飯為基底加配餸菜，可選吉列炸蝦、壽喜燒牛肉等，晚市則為定食。招牌菜日式炸雞全日供應，幾乎人人都點，炸衣香脆，雞肉嫩滑富肉汁，雞塊體積還夠大，一件等同坊間兩件，抵食！

咖啡店長期大排長龍，不想等待的話，不妨外賣一杯咖啡，天氣清爽時散步到未圓湖，呷一口咖啡，細賞湖畔的落羽松，待清風吹來，忘卻煩憂。

■Paper & Coffee

地址：中大崇基學院龐萬倫學生中心2樓205室

查詢：paperncoffee.cuhk@Instagram

[開眼 玩樂擴志]

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