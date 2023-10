遊中大賞珍稀藏品 康熙萬壽尊 「落難」傳奇

適逢今年中大創校60周年,校史館成立10年來首次全館翻新後重新開放,展出多件與校史相關展品;文物館亦將鎮館之寶與公眾分享,毋須遠去,近在中大,已能細賞珍稀藏品,如收藏界身價千萬的瓷器,突顯古代工匠精湛手藝的帶鈎,期間限定展出的「校長之鑰」等,讓它們悠悠道來山城一甲子的故事。

校史館和文物館位處大學本部,乘搭巴士或小巴在大埔公路下車,最為方便。見到俗稱「四條柱」的華表和刻有「香港中文大學」的校門石闕,就是大學正門入口。登記個人資料後,沿着大學道行4分鐘到「大學行政樓」校巴站,左轉爬上樓梯後,經中國文化研究所的入口,來到文物館。

千萬元珍品 曾當傘架

具52年歷史的文物館,藏有逾16,000件富藝術與歷史價值的珍貴藏品,更有國家級文物,是本地早期少數以中國文化藝術藏品為主的博物館。到訪時正值大學60周年特展「潤物有聲:文物與我們的故事」,館內一眾星級藏品傾巢而出,還邀來多名中大人錄音詮釋文物當代意義,如奧運金牌得主李麗珊、影星林青霞、903 DJ阿正等。

展覽涵蓋官窰瓷器、書畫、樂器等60件橫跨商朝到近代的藏品,當中最富地位的定是康熙青花萬壽尊,每次出現都轟動收藏界,2018年一尊同樣的萬壽尊,以逾7000萬港元成交。萬壽尊雄渾巨碩,尊身密密麻麻書寫了一萬個不同形態的「萬」與「壽」字,合組成「萬壽無疆」。靠近細看,想像工匠書寫每字時的謹慎與專注,一畫也不能錯,讓人驚歎。聽文物館職員分享,這萬壽尊身世曲折離奇,早年藏家以300英鎊購入,因尊底沒有印上證明為康熙年燒造御用瓷器的御窰款識,而被當作價值較低的外銷瓷,誤當傘架使用幾十年,後來經故宮專家鑑證後才辨出其價值,一夜間躍升成珍品,後來藏家捐贈予文物館收藏,今日我們才得以近距離欣賞。

青銅帶鈎鑲金銀線 技法高超

作為大學博物館,文物館的藏品和展覽,會因應研究而收藏和策劃,雖然藏品未必為主流所知,卻具研究價值,值得大家認識。如在2號展廳舉行的「青妝泯火:上善堂藏耀州窯瓷器」,帶來耀州窰(今陝西)燒製的高質瓷器,特色橄欖綠釉瓷器素淨清麗,從器皿形態、瓷面上刻劃的主題,可欣賞到工匠手藝。同場的「霜雪明金玄鈎沉:德能堂藏華夏早期帶鈎」展出多款精美帶鈎(類似古人的皮帶扣),其中金銀錯的技法讓人歎為觀止,工匠將幼細的金銀線鑲嵌到青銅、金器等表面,並磨至極平滑,肉眼看彷彿渾為一體,直至研究員利用科學檢測一再放大才見絲線痕迹,教人佩服。

校史館期間限定展出「校長之鑰」

參觀完文物館後,循2號展廳出入口走到百萬大道後左轉行到盡頭,大學烽火台上由已故台灣雕塑家朱銘打造的《仲門》大家應有印象,但這次介紹的是隱身在其背後大學圖書館地下的校史館。經歷逾一年翻新後,校史館上月重新開放,以新面貌迎接60周年。

校史館展出多件具歷史時代意義的藏品,如大學儀仗及大學紋章(Coat of Arms of the University),這兩件藏品平時僅在畢業禮出現。中大在1963年成立,創校後按大學條例向英國紋章院申請授予紋章,館藏當年紋章院簽發的證書,可見中大紋章由校盾與兩側麒麟組成,證書還規定盾中央的「雙色回頭鳳」須為「or」和「purpure」,即金色與紫色。與創校史有關的還有3把「香港中文大學校長之鑰」,金色鑰匙上分別印有3間創校書院崇基、新亞和聯合的院徽,在第一任校長就任典禮時,由3位書院院長交予首任中大校長李卓敏,象徵中大成立。

重溫高錕楊振寧諾貝爾榮耀

館內藏品不止見證中大轉變,還可窺探上世紀社會面貌。為何小學、中學都有上下課鐘聲,唯獨大學沒有?或許從藏品崇基書院借出的上課銅鐘可見端倪。1950至60年代,3間書院是靠人手敲鐘提醒上下課,但後來學生愈來愈多,校舍面積增加,鐘聲無法傳至全校,雖曾一度以電鈴取代,但因太嘈吵被投訴而作罷。

有趣的藏品還有許多,如創校紀念郵票與首日封、中大前校長高錕與教授楊振寧的諾貝爾獎牌(複製品)、李卓敏校長公餘時編的中文字典(當年校長自言藉編字典紓解籌辦中大的壓力)……在校史館走走看看,有如漫步於時光隧道。離去時,圖書館上的「鄰居」小白腰雨燕傾巢而出。漫天飛燕,此景喚起多少中大人的回憶呢?

■文物館展覽

潤物有聲:文物與我們的故事

日期:即日至2024年5月5日

青妝泯火:上善堂藏耀州窯瓷器、霜雪明金玄鈎沉:德能堂藏華夏早期帶鈎

日期:即日至12月30日

地址:香港中文大學大學文物館

查詢:3943 7416

大學校史館

地址:香港中文大學大學圖書館地下

查詢:3943 8603

交通方法:

可乘九巴72、72A、73A、74A路線,南行方向於「中文大學站」或北行方向於「赤泥坪」站下車

