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開眼 大都會文藝誌

【香港】柏林的金魚

【明報專訊】舞台劇《柏林的金魚》重演，編導甄拔濤說創作啟發自波蘭籍社會學家鮑曼的《液態現代性》，當交通與通訊工具愈來愈方便，人的流動性愈來愈高，人之間的連結也變得脆弱，因為沒有什麼是捉得緊的。

甄拔濤劇本談遷移和愛情，《柏》是一男兩女的愛情故事，施賢（梁天尺飾）是香港人，40歲的他做創新科技生意，常到世界各地工作，他在柏林科技展邂逅林林（冼樂欣飾），她出生於西安，後到英美念書，二人見面時熱烈的相戀，卻因為施賢回港而冷下來，而中學同學一心（陳秄沁飾）亦約見施賢，她曾經在施賢25歲自我封閉的時刻拯救了他，現在一心已婚且有孩子，他們曾是最理解對方的人，但現在卻都身不由己。

劇本有句對白，「愛一個人，其實也愛上他來自的城市」，好像很浪漫，但在不同城市就愛上不同的人，只有自己帶着記憶穿梭在不同城市與不同關係之間，這句對白也呈現了現代人的迷失與寂寞。正如鮑曼在另一本書《液態之愛：論人際紐帶的脆弱》中寫道，現代人的矛盾是在愛情中需要自由追求個人成就，卻又需要穩定關係以獲得安全感，施賢說他覺得遠距離戀愛行不通，近年移民潮又有幾多對愛侶面臨同赴外地或分隔異地的抉擇？林林對施賢說「我們不是沒有未來，我們是沒有現在」，現在就在無法停歇的遷移間溜走。

為呈現人的流動性，甄拔濤除要求演員在台上不斷走動，也選用旋轉舞台。這有兩個代價，首先香港有旋轉舞台的場地很少，政府轄下的只有3個，香港文化中心、葵青劇院，之後就是元朗劇院，如何吸引觀眾千里迢迢到元朗劇院看劇？團隊租用旅遊巴在旺角接載觀眾，還錄製了前傳故事讓觀眾收聽，心思值得欣賞。

而那個前傳故事，其實就是《灼眼的白晨》的部分劇情，《灼》在2015年首演，但一心無法拯救該故事中的思賢，思賢最後自殺身亡；而《柏》在2019年首演，平行時空下，施賢已經長大成人，讓人不期然想起《胭脂扣》中殉情的如花與苟且偷生的十二少，是不是生存就要妥協和變得平庸？說來甄拔濤的舞台劇頗有關錦鵬電影那知性與感性並重的味道。

另一個代價是觀眾人數。甄拔濤希望觀眾也坐在旋轉舞台，與角色一同經歷故事，其間舞台轉動之外，有幕林林站定唱曲婉婷《我的歌聲裏》的「你存在／我深深的腦海裏」，觀眾與施賢身處的舞台向後移動，效果很好。而因此本來元朗劇院演藝廳可容納923名觀眾，現在每場只有100名觀眾，此製作可說是非常揼本。

文：劉螢（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]

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