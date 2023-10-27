【奧斯陸】繼續用生命改寫歷史

不過，伊朗支持政府的傳統媒體卻有不一樣的說法。他們公布不一樣的片段，形容女生是因為低血壓暈倒才會昏迷。女生住的醫院被警察嚴慎監管，不能輕易進出，其中一報紙記者到醫院採訪卻被短暫拘禁。跟着伊朗政府公布女生父母的訪問，父母聲稱女兒沒有被打，父親更鄭重聲明：「我們已經看遍所有影片，已證明這次事件僅是意外。」片段一出，網上即時傳出影片是伊朗政府強迫女生的父母而拍的。

這些橋段很熟悉吧？當然了，伊朗一年前就剛好發生幾乎一模一樣的事，女生阿米尼因為沒有戴好頭巾而被道德警察打死，伊朗政權的反應亦幾乎一模一樣；一年前這引發一連串在伊朗的反政權示威，過百人在示威中死亡。一年後同類事件再度發生，伊朗全國氣氛再度緊張。悲劇就是不斷重演。我們唯一可做的就是毋忘歷史，透過看像BBC製作的紀錄片Inside the Iranian Uprising去從悲劇中學習，多多支持留意伊朗的情况。

紀錄片最令人感傷的是看着一班年輕人，明知道對抗政權會賠上性命，但她們仍然站出來示威，追求她們的理念，不惜代價。同時她們的父母亦多通情達理，認同女兒們所做的一切。紀錄片另一最值得記住的是伊朗的女性並不是一直都受到這樣的對待，轉捩點是1979年的革命，政權轉為伊斯蘭政府後，才有一系列要求女性戴上頭巾等的規則。

最近有報道指身在歐洲的伊朗社運人士雖然已離開國家，但仍然難逃伊朗政權的魔掌，不時收到恐嚇、被監視以及綁架。這令人記起一個人要完全活於自由，擺脫社會或家族傳統的枷鎖，很不容易。所以看到BBC的最新喜劇Juice，一套講述伊斯蘭教徒兼是東亞裔英國人的同性戀，便很耳目一新，充滿希望。

Juice的創作人是喜劇家Mawaan Rizwan。他兩歲時與母親由巴基斯坦移民到英國，8歲時整家面臨被逐出英國的危機，經過一輪官司，才獲得永久居留權。Mawaan 16歲便開始上載搞笑影片到YouTube，亦因為這樣他成功獲得注意，在不同電視節目亮相。8年前他到家鄉巴基斯坦拍攝紀錄片How Gay Is Pakistan?，探討LGBTQ社群在當地的生活及掙扎。

年紀輕輕的他已經歷了這麼多，難怪取材於他自己親身經歷的Juice亦同樣多汁好味。劇集圍繞主角Jamma與比他年長的男朋友的故事。作為家族首個同性戀家庭成員，在充滿吵鬧、缺乏基本溝通的家庭成長，加上自戀母親經常希望博取注意，令Jamma十分缺乏安全感，沒法順利正常戀愛，所以經常做出難以令人理解的行為。其中一集Jamma對母親說他要改寫家族歷史，成為家族中首個可以幸福生活的同性戀。各國各地，不同的人，雖面對不一樣的挑戰，但是大家一樣都在努力地追求理想，改寫歷史，要繼續努力。

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海 借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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