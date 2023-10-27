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開眼 大都會文藝誌

【東京】藝術的毛孔

【明報專訊】我的搬家行當，包括兩個望遠鏡。在香港相信除了觀星觀雀愛好者，一般人都不會擁有。第一次到日本看偶像演唱會，眼見㗎妹人手一個望遠鏡，為的就是追看在偌大會場中不停走動的心儀偶像的表情。那簡直是一場思想大爆炸！抽不中好位，與其整晚看台上米粒般小的人，何不透過望遠鏡看他們的美貌與汗水？這可是未經剪輯、能看到偶像抹汗搲痕的特別時光啊。像多了雙特異功能的眼睛，日本人，基本上都是狂熱者吧。心懷對㗎妹的敬意打算為自己裝備，起初以為又貴又難買，怎料開得一街都是的BIC CAMERA已經齊全。由平到貴，不同場館用不同型號，坐山頂調多少倍率，明亮度校幾多。狂熱。

從此習慣只要在日本看演唱會，就有一堆人發動特異眼睛技能。到第一次看舞台劇，心裏猶豫該不該帶望遠鏡；畢竟是現場的藝術表演，演員在台上看到會否不喜歡？默默在座位觀察，觀眾和演員們給出了答案：放馬過來，放大觀看吧，我正用角色生命回應你的熱切注視。

望遠鏡帶來思想大爆炸

雖說如此，直到去年開始定居會頻繁地看展覽時，才明白這個城市對望遠鏡的使用沒有下限。剛到埗後六本木的森美術館有冨樫義博展（《HUNTER×HUNTER》、《幽☆遊☆白書》的作者），全球知名加上通關大量歐美遊客湧至，不論一幅小小手稿或2米高的彩色作品都圍着幾層人，矮子如我只看到密密麻麻的頭頂。此時有個穿著軟呢西裝外套戴賊仔帽的阿伯，站在因看不到而煩躁不安的人群旁邊，很chill地拿出單筒望遠鏡。這成為我的第二場思想大爆炸。

及後每逢人多出名的大型展覽，如國立新美術館的Louvre美術館展、東京都美術館的Egon Schiele展和Matisse展，我都遇過用望遠鏡看展覽的日本人。變成圓形的視角，填滿了放大版愛神之妻Psyche粉色的豐腴胴體、Egon墨綠的睫毛倒影、Greta垂下來灰藍嘴角的坑紋。偶像在訪談中笑說過，舞台劇坐到頭一二排的人還在用望遠鏡啊，是要看毛孔嗎？對，看真迹除了質感厚度光暗，即便是富奸*的狂草線條，也能看到藝術的毛孔。

㗎妹叫追星活動做「參戰」。如何在層層人牆中不失優雅，含蓄而狂熱地將喜愛之物收入眼簾，只有身經百戰的戰士才能做到。來年東京都美術館會展出莫奈的印象派作品，我決定看看睡蓮的毛孔，祝自己武運鏗鏘。

*冨樫義博近年的《HUNTER×HUNTER》連載，常常只畫幾條線或只用對話框便是一話，好奸。但還是喜歡。富奸是粉絲對老師的愛稱。

文：Papaya Fung（東京浪人生活中的三次元宅 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]

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