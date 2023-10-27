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開眼 一場show一次旅行

「過大海」文化遊 看藝術雙年展 命理科技 交織澳門新世代

【明報專訊】與香港一海之隔的澳門，港人對它的印象大抵都是賭場，其實澳門政府近年也積極發展文化產業，同時，跟香港的藝術科技政策類似，澳門強調結合文化和科技，帶來新穎的旅遊體驗。

澳門文化局今年續辦「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展」，主題為「命運的統計學」，探索科學、信仰及兩者的關聯；展覽現在來到最後階段，「本地策展計劃」中，由「埋欄文化 MyLand Culture」承辦策劃的「致__的啟示錄」於本月初開幕，用澳門的在地視角，回應今次雙年展的主題。

占卜問卦、堪輿鎮宅在澳門是平常事，佛教、道教、媽祖和基督宗教社群在這裏更是互相混雜；同時興盛的博彩業，令居民、遊客更熱切追問運氣、命運的安排。「致__的啟示錄」策展人之一林小雯，曾在紐約生活及工作多年，記得有一年回澳門，發現超過一半朋友都改了社交媒體的暱稱，原來大家都找了同一個算命師改名。她很想探索這種心態，「現在人工智能大躍進，大家都會用ChatGPT，但是科技未能回答所有問題，面對時局和際遇變化，人們會另找解答」。

年輕人拜祭成趨勢

另一策展人陸竹，過去10年間策展和製作過不同表演、視覺藝術及音樂項目。她讀過內地媒體《新周刊》後發現，內地寺廟的門票預訂人數中，接近一半是90後、00後，年輕人拜祭已形成trend（趨勢）。她想起澳門朋友在新年時，「如果覺得去年不順，就會想是否犯太歲，要去拜拜神先。也看到現在有很多身心靈、塔羅活動，這個時代有種焦慮，要用命理去解決」。

梳理信仰與科技界限

遞交策展計劃書時，她們把展覽暫名「X的人生啓示錄」，打算獲選的話，就委託AI命理師改一個全澳門運勢最好的人名替代「X」。但獲選後，她倆覺得留白更好，最終命名「致__的啓示錄」。其中的「__」可以是澳門，乃至世界上所有人；這個展覽用藝術方式，給每個人重新思考AI和信仰。

展覽中有7組澳門和外地藝術家的創作及委約作品，形式跨越遊戲、文字、繪畫、圖像、錄像和雕塑。比起雙年展主場展中藝術家大談史詩和科幻神話的作品，「致__的啟示錄」顯得輕可。兩個在澳門土生土長的策展人，從本地信仰和文化出發，透過新媒體作品讓觀眾沉浸、梳理信仰與科技的界限。

批判 好玩 反科技

陸竹稱，科技業和藝術在澳門還不算興盛。就展覽的主題，藝術家仍在探索自己的方向。整體而言，她觀察到3種取態。「有批判的，他們覺得科技未完善，會用作品帶出思考可以怎麼改變。」例如展中劉安妮的《人工智能玩具（開箱狂熱）》，她用機器學習的方式，輸入常見形容男女興趣的詞彙，再生成玩具。結果，性別偏見在這些玩具上被進一步放大。

有藝術家覺得科技是「好玩的」。澳門視覺人類學者張健文和波蘭藝術家Marta Stanisława Sala的《啟示》，假借聖經《啟示錄》殘本為創作藍圖，結合人類學語言研究及紡織工藝，製作一本來自「未來」的藝術書籍，裏面的未來象形文字投射在織物上，是後人留下的啟示。

陸竹續稱，藝術家對科技的第3種取態是「反科技」。「澳門藝術家樊燕君的作品是今次展覽中最不科技的，但我們仍然想擺出來。」《十二記》中的物件是生活元素，如鉛筆和燈柱，《壹圓》則是1澳門幣的硬幣圖案雕塑；都被裝進玻璃展示箱中，模擬博物館的展示方式。

近年3D打印盛行，完全沒學過雕塑的人也可以打印各種物件。但是，樊燕君仍手工雕刻出金屬文物。她認為，手工雕塑是不能被數碼化的博物館，是負載人類情感和記憶的物件。陸竹說：「大家在澳門都用電子支付，現金硬幣變得很不真實。《壹圓》上面有來自未來的年份，樊燕君在提問：未來還會不會用現金？」

看到展覽最後，梁臻的作品讓人會心微笑。他的電繪畫作名叫《命運的統計學 藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展 2023 中最勁揪的這幅畫》，用細緻到像素級的數碼繪畫模擬雙年展海報，戲謔地宣告在當今時代裝神弄鬼的「偽術主義」已經到來。

■致__的啟示錄

展期：即日至11月30日（逢周二至日）

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：澳門漁人碼頭里斯本畫廊（新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路）

網址：shorturl.at/acjX8

文：梁景鴻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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