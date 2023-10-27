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開眼 藝述速遞

Friday Planner：「鬼」馬劇場

【明報專訊】萬聖節將近，相信不少嘩鬼都會在周末提早慶節，換上奇裝異服外出派對狂歡，絕對是推動夜經濟的專屬節日。不止在街頭，近來劇場界都非常「熱鬧」，18區鬼怪一同聚集舞台，說的是藝團「進念．二十面體」推出的漫畫劇場《香港鬼喜劇》。劇作由焦媛主演，她以百變形象上場，用stand up形式導賞18區都市傳說，再配以黎達達榮的可愛鬼漫畫介紹民間習俗歷史，觀眾戴上「鬼掩眼罩」後更會見到常人看不見的東西，想知道是什麼？不妨買飛入場湊熱鬧。

喜歡鬼故事的人都會聽過本地最長壽網上靈異節目《恐怖在線》，節目今年迎來15周年，「鬼王」潘紹聰趁萬聖節期間推出哈囉喂劇場《死鬼老婆》兼現場版《恐怖在線》，演員陣容包括麥沛東、恆仔@ToNick、童童@小薯茄，劇本則改編自經典真人真事鬼古「有心人」——有人想趕走鬼魂，有人卻想見鬼，恐怖背後，原來是一段淒美感人故事。

鬼怪固然可怕，不怕失敗、堅持做好一件事也是相當可怕。本地藝術家章柱基（Kila）以製作「小燈人」裝置而廣受大眾認識，其實他除了熱愛藝術創作，同時也是滑板愛好者。三十出頭才初次踩板的他，本着接受挑戰的勇氣，在每一次跌倒中成長，至今已堅持7年，更把經驗變成創作靈感，近日在海港城美術館可觀賞其14件滑板木雕藝術品。另外4米高的小燈人同時在維港岸邊登場，閃閃發光，照亮狂歡過後回家的路。

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[開眼 藝述速遞]

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