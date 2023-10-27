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阮兆輝×鄧樹榮 跨界改編《老人與海》

【明報專訊】老漁夫出海80多日毫無收穫，最後他遇上一條大槍魚，奮鬥兩日兩夜將牠收服，鯊魚卻蜂擁而至，吃掉掛在船邊的魚，老漁夫只能帶着一副大魚骨回程。「就算只剩下魚骨，他也是成功。」《老人與海》永不放棄的精神一直懸在粵劇名伶阮兆輝心頭多時，如何用粵劇呈現這個西方文學經典故事？終於在借助現代劇場空間下一償宿願。

改編《老人與海》的念頭可追溯至上世紀中葉，阮兆輝那時還是電影童星，慕名下看了華裔攝影師黃宗霑拍攝的電影版《老人與海》。後來阮兆輝專注粵劇事業，曾考慮改編《老人與海》為大戲或折子戲，為什麼「不」呢？原來是考慮到人物很少，趣味或許欠奉，只好作罷。直至2019年的一個晚上，阮兆輝和戲劇巨匠鄧樹榮在上海重遇，阮兆輝無意提起改編《老人與海》的想法，鄧樹榮聽罷便決定跟他着手實行。兩人早在1990年代一同擔任市政局顧問時便結交。「究竟我們是漁夫？還是我們是一條魚？還是，既是漁夫又是魚？」鄧樹榮問道，《老人與海》最吸引他是演繹和想像的閱讀空間遼闊。但他也表示，改編最困難的地方，是如何合理而不突兀地讓《老人與海》出現在現代劇場，而且是現代劇場和粵劇同時出現。

傳統粵劇遇上現代劇場

在改編劇作《老人與他的海》裏，孫女（鄧天心飾）翻閱外公（阮兆輝飾）的遺物，發現外公愛好粵劇，曾想將《老人與海》改編成粵劇，孫女於是想像，如果外公在世，會如何以粵劇形式演出《老人與海》。這部分便由阮兆輝創作曲詞，身穿完整粵劇服裝，向觀眾演出30分鐘的粵劇獨腳戲《老人與海》。

鄧樹榮解釋，《老人與他的海》是以現代劇場框架和邏輯世界呈現，觀眾看該段粵劇演出時，不單純是看一個粵劇表演，而是透過先前的戲劇鋪排，對外公一角有所了解。與此同時，孫女透過回憶追溯家庭故事，也會引起觀眾共鳴。粵劇部分由阮兆輝自由發揮。粵劇傳統裏沒有導演，「演員就是導演本身」，也負責詮釋戲曲。「（粵劇）演員要整套學的，鑼鼓、音樂、規矩，什麼身分應該站在哪裏，全部都要懂得。」阮兆輝說，所以粵劇演員不止要熟讀劇本、演好角色，更要認識粵劇的全部。

保持神髓 注入新意義

「現代劇場其實是導演的劇場。」鄧樹榮補充，現代劇場衍生出導演這一個崗位，導演在舞台表達他詮釋的劇本，所以就算同一個劇本，不同導演就會有不同演繹。他舉例，日本和印度的傳統戲曲跟現代劇場也有差異，傳統戲劇大多有現場音樂，並且將演員表演放在首位，「它（傳統戲劇）經過了很多世代反覆加添，形成了傳統戲劇的形貌」。

故此，阮兆輝認為粵劇作為載體，強硬注入西方劇場元素只會被打破，不成粵劇。「戲曲的新是要意義上的新，不是要新的外貌。喜歡戲曲的人都不看的話，那有什麼意義？」他苦笑道，自己從不抗拒粵劇創新，廿多年前已提倡實驗粵劇，當時備受千夫所指。在不改變粵劇的形式下演繹改編劇目《老人與海》，就是他所言「意義上的新」。

倒過來鄧樹榮會否考慮在西方劇場注入粵劇元素？他認為什麼都能嘗試，歡迎任何劇場上的實驗，如若要長期移植粵劇元素到西方劇場裏，首先要回答：為什麼？「其實還沒有真正去到創作的神髓（的話），你可能只是在玩形（貌），你去不到神（髓），因為任何藝術最終都要講神采。」

■新視野藝術節2023：《老人與他的海》

日期及時間：11月10至11日（晚上8:00）；11月12日（下午3:00）

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$200至$460

網址：bit.ly/3rrSpRP

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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