同樣迷戀自然的黃進曦和李香蘭，在歐亞兩端隔空寫生交談，也跟自然對話。他們逐筆逐畫，細微繪現眼前植物——牛津大學公園茂密的松樹、沙田禾輋成熟的大樹菠蘿。

綠綠靛靛的松樹長得茂盛，眼看白雲與枝葉的形態，彷彿正受微風吹拂而緩動。大至樓宇，小至鳥兒，黃進曦一一捕捉。都是他在異鄉的新相識。大樹菠蘿則是李香蘭的故鄉老朋友，尖刺的外殼，圓渾的果核，內外鉅細無遺地呈現。恰似為摯友繪畫的肖像畫。豐盈的塑膠彩，薄輕的水墨，二人畫風質感雖迥異，但同樣透過細膩筆觸，流露對自然抱懷的情感。

■藝術家簡介

˙黃進曦，本地藝術家，專注戶外寫生，自言「借畫去留住每一片主觀的風景」。畫作色彩明艷，精緻細膩。曾多次舉辦個展，作品曾於本地、台北及英國等地展出，獲香港藝術館及收藏家收藏。

˙李香蘭，本地鄉村畫家，生於沙田下禾輋，關懷人與自然，崇尚自由生活，將之轉化為藝術風格。作品用色淡麗，淳樸活潑。著有《阿貓阿狗》、《上‧下禾輋》及《尋人啟事》等。

文：明報藝文部

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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