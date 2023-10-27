【明報專訊】上期步出黑洞後，今期走到戶外見見光，睜開眼感知大自然。常人愛讚美風景如畫，反過來想，「畫如風景」或許更難。就如戶外寫生，捕捉光線及色彩的微小變化，考驗畫筆之餘，也講求用心觀察感受。熱愛自然的印象派大師莫奈，在庭園建水池，晚年專注繪畫睡蓮。多達250幅畫作的《睡蓮》系列，抓住睡蓮在不同時節、幻變光影下的姿態，亦映照莫奈30年來身心變化。
同樣迷戀自然的黃進曦和李香蘭，在歐亞兩端隔空寫生交談，也跟自然對話。他們逐筆逐畫，細微繪現眼前植物——牛津大學公園茂密的松樹、沙田禾輋成熟的大樹菠蘿。
綠綠靛靛的松樹長得茂盛，眼看白雲與枝葉的形態，彷彿正受微風吹拂而緩動。大至樓宇，小至鳥兒，黃進曦一一捕捉。都是他在異鄉的新相識。大樹菠蘿則是李香蘭的故鄉老朋友，尖刺的外殼，圓渾的果核，內外鉅細無遺地呈現。恰似為摯友繪畫的肖像畫。豐盈的塑膠彩，薄輕的水墨，二人畫風質感雖迥異，但同樣透過細膩筆觸，流露對自然抱懷的情感。
■藝術家簡介
˙黃進曦，本地藝術家，專注戶外寫生，自言「借畫去留住每一片主觀的風景」。畫作色彩明艷，精緻細膩。曾多次舉辦個展，作品曾於本地、台北及英國等地展出，獲香港藝術館及收藏家收藏。
˙李香蘭，本地鄉村畫家，生於沙田下禾輋，關懷人與自然，崇尚自由生活，將之轉化為藝術風格。作品用色淡麗，淳樸活潑。著有《阿貓阿狗》、《上‧下禾輋》及《尋人啟事》等。
文：明報藝文部
編輯：林曉慧
設計：賴雋旼
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