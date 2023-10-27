離島4地再連結 營造堡壘式社區

這個生活節將在11月4至26日期間，於坪洲、梅窩、芝麻灣和長洲舉行。開幕日臨近，團隊除了在社交媒體說明，生活節是為了推廣離島藝術和生活，以及有關連接4地的「橫水渡」文化，其餘資訊仍待公布。

「這幾個用『橫水渡』（新渡輪航線）可以互通的地點，本身有獨特文化和互動，因近年多島外人搬進來，這種連結一度缺乏傳承，而我們想找回它。」陳俊傑說。他們常被問為何選擇芝麻灣，而不是南丫島？「在中環碼頭看過來，我們會覺得所有離島都一樣」，但在島民的角度，4個地方生活因「橫水渡」航線而連在一起。選擇芝麻灣，就是因為它是「橫水渡」的一站，跟其他3個地方一樣。

島民為主軸減滋擾

阿傑表示，生活節召集了約30組島內外的藝術家、建築師、舞蹈家、科學家等，和4地街坊一起，各自展現他們珍重的離島事物。他和另外兩個主辦團隊成員——城市規劃研究者Myriem Alnet及裝置藝術家葉啟俊（阿俊），都是坪洲書店「島民空間」的店主。他們分別在島上住了10年、5年和7年，視坪洲為自己的家園。

上屆（第一屆）的船到橋頭生活節在2021年舉辦。阿傑說，兩年前團隊做了不少對外宣傳，不同媒體都有報道活動。可是，受歡迎不見得全是好，因為會影響居民的參與空間。「好多活動很快就額滿，居民參加不到。」今次，他們透過4地合作伙伴，先在街坊街里間傳開，再到不同相熟店舖貼海報，最後才考慮對外聯絡媒體。

2021年時，他們在網上遇到不少haters（討厭者）。阿傑指，「我們在facebook群組，看到長洲有很多人投訴生活節，說活動吸引更多人來，可能會讓居民搭不到船，又指遊客來到會搞亂地方。我其實明白的，長洲真的人滿為患，已經有很多遊客，對居民很滋擾」。爭議後來沒有演變成大衝突，是因為最終舉辦的時候遇上疫情第4波，人流沒原本預計的多。

這次再舉辦生活節，活動的時間從3天增至23天，團隊更謹慎處理活動的安排。比起坊間大型的生活節、藝術節，船到橋頭生活節每個活動的規模不大，預期十數個工作坊和導賞，各自僅容納10至30個參加者；人數少，可更深入介紹島內生活。

團隊把今屆生活節主軸定為「島民」。阿傑拿出海報樣辦說：「我們不是找外面的模特兒來拍照，而是找本地居民。就像長洲年輕漁民阿布，他之前在澳洲生活，近年回來跟家人一起做漁民。他旁邊的是阿福，他的父親。這些朋友，跟很多島民都相識，就算不認識也會感興趣，覺得生活節跟自己有關係。」

不過，籌辦活動怎樣都會遇上不同意見。阿傑笑言，「今年也看到有人說，要看看誰在我們的義工群組，站在我們這一邊。其實一看海報就會知道了！我們的海報已經印有島民的樣子」。芝麻灣的牛照顧者牛媽、坪洲農夫品川先生、「梅窩小店」的店主Travis和Gala，用生活照為活動代言。阿傑說他們持續辦節，用實踐來說服更多人支持自己的願景。

匯集島內外人視野

阿俊表示，早在2019年的時候，就有辦生活節的想法；當時社會對政府的「明日大嶼」發展計劃討論熱烈，不少島民反對填島計劃，擔心污染周邊環境，「那時候對生活節的想法比較火熱、熾熱，覺得要為社區做一些事情，一起改變這個政策」。

沉澱一年後，他和伙伴們發現「明日大嶼」計劃勢在必行，也已經在立法會得到撥款，「反對不到，但不論如何，都想大家先了解，去rediscover（重新發掘）這裏的生活」。阿傑補充：「久住坪洲後，我們發現了鄉郊不同的可能，發展不一定要是填海填島或者起樓。相較有些居民認為填海好，因為土地會升值，我們想讓大家看到alternatives（其他選擇）。」

不論是主辦方發起，還是公眾提交的活動方案，生活節團隊都盡力讓島外、島內的活動組織者比例維持各一半。5個主打活動之一的Tidal Ecologies由坪洲居民Wing和梅窩居民Joanne發起，與嶺南大學科學教研組助理教授許天欣合作，記錄海岸的生態。

其他主打活動，還有Non-human Habitat：梅窩藝術工作室Lantau Shanto Studio和嶺大科教組助理教授（研究）李灝製作蜜蜂屋，討論非人類動物棲息空間；Sonic environment of the islands：多個音樂家將與港大英文系課程主任Otto Heim用音韻體驗海旁和海上生活；Reclamation and marine infrastructure：長洲藝術家Preston Hartwick跟本土研究社一起探討填海的影響；另有Inter-island transport：工藝匠人與藝術家梁寶山用花牌及船模型道來「橫水渡」文化。

這樣的比例，確保活動有在地的視野，不會過分干擾島民生活。阿傑自搬進坪洲後，就意識到島民與其他地方的市民習慣不同，比如偏好寧靜。「島民空間」曾自發辦音樂會，偶爾吸引到較多人參與，就會影響島民。汲取經驗後，他們學會遷就和融入；外來人很難一下子明白島民需要。

另一方面，團隊亦不是要原封保留現在離島的生活狀態。離島在一批批島外人搬進來後已經改變，很多寶貴的事物漸漸被忽視。「我們是想做些事情，去發展離島生活。而島民住在這邊幾十年，可能住慣了不想改變，或者沒有看到美好的部分。那我們是否什麼都不要做？我們又覺得不是這樣。」

「講發展，最典型的方向是做旅遊，像長洲吸引很多遊客來飲食和消費。但我們想發展的，是發掘一些本地人不知道或沒有特別關注的、有趣的本地事物。」他表示，要讓居民接受這樣的發展願景，要用平易近人的節目吸引他們注意。今屆生活節，有介紹坪洲麻將玩法的工作坊「埋嚟開枱」。搞手發現離島麻將的玩法跟島外不一樣，而坪洲麻將更是集各家之大成，加入百搭牌，集齊4隻百搭牌就可以當「天糊」。「我們從簡單到深入的節目都做，本地街坊才會覺得有趣。」

呈現多元文化和自然

自上屆生活節以來，不同居民和組織陸續找到他們的島嶼連結：梅窩社區組織「好老土」去年起幫助當地農夫銷售菠蘿，把菠蘿運到長洲去賣；長洲的麵包店「長洲哨牙刀」則把麵包運到梅窩銷售。更多人亦認識到，古巴哈瓦那農業大學教授Eduardo F. Freyre，會用「橫水渡」到4地蒐集牛糞，製作環境友善的堆肥。

阿俊指，現在對生活節的想像，是做比較長遠、堡壘式的社區營造。「要說為何想連結社區，就是因為人們一個一個、分散的時候容易被打敗，但當連結起來成為一群人，這邊出事那邊就有人會來幫手，那邊出事這邊也會來幫手。」他們期待生活節讓人看到4地文化和自然多樣化，再散落到生活中，形成自發的社區網絡；在離島未來的好、壞處境當前，島民共同應對。

文：梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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