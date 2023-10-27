明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

離島4地再連結 營造堡壘式社區

【明報專訊】公眾活動的搞手，往往希望吸引更多人參與；「船到橋頭生活節」的主辦團隊，卻反其道而行，宣傳極之低調。成員陳俊傑（阿傑）說：「很多鄉郊活動都驚沒有人來，我們就驚太多人參與，打擾島民生活。」

這個生活節將在11月4至26日期間，於坪洲、梅窩、芝麻灣和長洲舉行。開幕日臨近，團隊除了在社交媒體說明，生活節是為了推廣離島藝術和生活，以及有關連接4地的「橫水渡」文化，其餘資訊仍待公布。

「這幾個用『橫水渡』（新渡輪航線）可以互通的地點，本身有獨特文化和互動，因近年多島外人搬進來，這種連結一度缺乏傳承，而我們想找回它。」陳俊傑說。他們常被問為何選擇芝麻灣，而不是南丫島？「在中環碼頭看過來，我們會覺得所有離島都一樣」，但在島民的角度，4個地方生活因「橫水渡」航線而連在一起。選擇芝麻灣，就是因為它是「橫水渡」的一站，跟其他3個地方一樣。

島民為主軸減滋擾

阿傑表示，生活節召集了約30組島內外的藝術家、建築師、舞蹈家、科學家等，和4地街坊一起，各自展現他們珍重的離島事物。他和另外兩個主辦團隊成員——城市規劃研究者Myriem Alnet及裝置藝術家葉啟俊（阿俊），都是坪洲書店「島民空間」的店主。他們分別在島上住了10年、5年和7年，視坪洲為自己的家園。

上屆（第一屆）的船到橋頭生活節在2021年舉辦。阿傑說，兩年前團隊做了不少對外宣傳，不同媒體都有報道活動。可是，受歡迎不見得全是好，因為會影響居民的參與空間。「好多活動很快就額滿，居民參加不到。」今次，他們透過4地合作伙伴，先在街坊街里間傳開，再到不同相熟店舖貼海報，最後才考慮對外聯絡媒體。

2021年時，他們在網上遇到不少haters（討厭者）。阿傑指，「我們在facebook群組，看到長洲有很多人投訴生活節，說活動吸引更多人來，可能會讓居民搭不到船，又指遊客來到會搞亂地方。我其實明白的，長洲真的人滿為患，已經有很多遊客，對居民很滋擾」。爭議後來沒有演變成大衝突，是因為最終舉辦的時候遇上疫情第4波，人流沒原本預計的多。

這次再舉辦生活節，活動的時間從3天增至23天，團隊更謹慎處理活動的安排。比起坊間大型的生活節、藝術節，船到橋頭生活節每個活動的規模不大，預期十數個工作坊和導賞，各自僅容納10至30個參加者；人數少，可更深入介紹島內生活。

團隊把今屆生活節主軸定為「島民」。阿傑拿出海報樣辦說：「我們不是找外面的模特兒來拍照，而是找本地居民。就像長洲年輕漁民阿布，他之前在澳洲生活，近年回來跟家人一起做漁民。他旁邊的是阿福，他的父親。這些朋友，跟很多島民都相識，就算不認識也會感興趣，覺得生活節跟自己有關係。」

不過，籌辦活動怎樣都會遇上不同意見。阿傑笑言，「今年也看到有人說，要看看誰在我們的義工群組，站在我們這一邊。其實一看海報就會知道了！我們的海報已經印有島民的樣子」。芝麻灣的牛照顧者牛媽、坪洲農夫品川先生、「梅窩小店」的店主Travis和Gala，用生活照為活動代言。阿傑說他們持續辦節，用實踐來說服更多人支持自己的願景。

匯集島內外人視野

阿俊表示，早在2019年的時候，就有辦生活節的想法；當時社會對政府的「明日大嶼」發展計劃討論熱烈，不少島民反對填島計劃，擔心污染周邊環境，「那時候對生活節的想法比較火熱、熾熱，覺得要為社區做一些事情，一起改變這個政策」。

沉澱一年後，他和伙伴們發現「明日大嶼」計劃勢在必行，也已經在立法會得到撥款，「反對不到，但不論如何，都想大家先了解，去rediscover（重新發掘）這裏的生活」。阿傑補充：「久住坪洲後，我們發現了鄉郊不同的可能，發展不一定要是填海填島或者起樓。相較有些居民認為填海好，因為土地會升值，我們想讓大家看到alternatives（其他選擇）。」

不論是主辦方發起，還是公眾提交的活動方案，生活節團隊都盡力讓島外、島內的活動組織者比例維持各一半。5個主打活動之一的Tidal Ecologies由坪洲居民Wing和梅窩居民Joanne發起，與嶺南大學科學教研組助理教授許天欣合作，記錄海岸的生態。

其他主打活動，還有Non-human Habitat：梅窩藝術工作室Lantau Shanto Studio和嶺大科教組助理教授（研究）李灝製作蜜蜂屋，討論非人類動物棲息空間；Sonic environment of the islands：多個音樂家將與港大英文系課程主任Otto Heim用音韻體驗海旁和海上生活；Reclamation and marine infrastructure：長洲藝術家Preston Hartwick跟本土研究社一起探討填海的影響；另有Inter-island transport：工藝匠人與藝術家梁寶山用花牌及船模型道來「橫水渡」文化。

這樣的比例，確保活動有在地的視野，不會過分干擾島民生活。阿傑自搬進坪洲後，就意識到島民與其他地方的市民習慣不同，比如偏好寧靜。「島民空間」曾自發辦音樂會，偶爾吸引到較多人參與，就會影響島民。汲取經驗後，他們學會遷就和融入；外來人很難一下子明白島民需要。

另一方面，團隊亦不是要原封保留現在離島的生活狀態。離島在一批批島外人搬進來後已經改變，很多寶貴的事物漸漸被忽視。「我們是想做些事情，去發展離島生活。而島民住在這邊幾十年，可能住慣了不想改變，或者沒有看到美好的部分。那我們是否什麼都不要做？我們又覺得不是這樣。」

「講發展，最典型的方向是做旅遊，像長洲吸引很多遊客來飲食和消費。但我們想發展的，是發掘一些本地人不知道或沒有特別關注的、有趣的本地事物。」他表示，要讓居民接受這樣的發展願景，要用平易近人的節目吸引他們注意。今屆生活節，有介紹坪洲麻將玩法的工作坊「埋嚟開枱」。搞手發現離島麻將的玩法跟島外不一樣，而坪洲麻將更是集各家之大成，加入百搭牌，集齊4隻百搭牌就可以當「天糊」。「我們從簡單到深入的節目都做，本地街坊才會覺得有趣。」

呈現多元文化和自然

自上屆生活節以來，不同居民和組織陸續找到他們的島嶼連結：梅窩社區組織「好老土」去年起幫助當地農夫銷售菠蘿，把菠蘿運到長洲去賣；長洲的麵包店「長洲哨牙刀」則把麵包運到梅窩銷售。更多人亦認識到，古巴哈瓦那農業大學教授Eduardo F. Freyre，會用「橫水渡」到4地蒐集牛糞，製作環境友善的堆肥。

阿俊指，現在對生活節的想像，是做比較長遠、堡壘式的社區營造。「要說為何想連結社區，就是因為人們一個一個、分散的時候容易被打敗，但當連結起來成為一群人，這邊出事那邊就有人會來幫手，那邊出事這邊也會來幫手。」他們期待生活節讓人看到4地文化和自然多樣化，再散落到生活中，形成自發的社區網絡；在離島未來的好、壞處境當前，島民共同應對。

文：梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞