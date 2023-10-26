seasonal picks：化小丑妝 加骷髏骨配飾 Halloween化身「時裝精」

紅色衣著搶眼

紅色衣著是Halloween常見的選擇，令人聯想起血液、火焰、惡魔等形象，鮮明搶眼的色調，能塑造出美艷視效，亦易於在派對上脫穎而出。身形纖瘦的女士，不妨選擇鏤空剪裁的連身裙，既勾勒出身體曲線，又可以展現骨感美。要進一步融入Halloween主題，亦可於造型中加入有趣的「配飾」，如骷髏骨頭，既呼應造型主題，又予人深刻印象。●

黑眼影添神秘

典型的Halloween妝容通常把整張面塑造成撕裂傷口，或是恐怖電影中常出現的白面殭屍妝容。若不想大費周章，形象介乎於歡樂與怪異的小丑臉算是個可取的選擇。小丑予人一種不安的情緒，是經典的Halloween妝容之一，一個簡單的小丑妝容，重點妝容在於鼻子、眼睛與嘴部，配以面上的彩繪效果。鼻子通常是一個紅色的圓點或三角形。眼妝則是眼窩下的三角塊狀，而配搭烈焰紅唇，既令造型更加誘人，又能增添氣場。不過若堅持在節日中保持形象的話，紅唇和誇張黑眼影已足夠塑造出神秘和恐怖的感覺。 ●

誇張手袋矚目

作為一名優雅的女人，即使出席Halloween派對，亦不代表要拿一個與節日相呼應的南瓜造型手袋。一款廓形誇張的手袋，反而更令予人留下深刻印象。Alexander McQueen新款The Peak Bag，以品牌大膽矚目的肩部設計為靈感，配以弧形磁性袋框及Knuckle風格手柄，線條外形獨特有型，同時呼應着突顯肩部、收窄腰部曲線的緊身裙子，令造型的戲劇感張力十足。●

巨型耳環點睛

黑色可以象徵神秘、暗晦和恐怖，亦是許多傳統Halloween角色的典型顏色，在昏暗環境更具神秘感。不過在派對僅穿上一件黑色服裝，似乎過於「交行貨」。這時候佩戴一件誇張獨特的時裝配飾，絕對能為造型加分。銀色金屬首飾，既與黑色襯托，又帶有一種先鋒美學主義，模仿蘭花罕見培植形態的巨型耳環，看起來甚為怪異，為造型增添獨特亮點與奇幻氣息。●

牛仔增糜爛感

木乃伊是Halloween造型的一個有趣且經典的選擇，不過若單以白色繃帶或布條將自己包裹起來，既費時失事，又欠缺美感。選擇一襲近似灰色的緊身連身長裙，既仿效木乃伊被縛的效果，又可以展露優美身形線條。牛仔面料的摩擦做舊細節，更予人一種糜爛感。髮型方面，為了配合木乃伊造型，可以將頭髮弄得凌亂且雜亂無章，再在上面灑上一些假灰塵，讓自己看起來更像破土而出的木乃伊。●

超厚底鞋前衛

在Halloween派對上以古怪造型亮相，當然要襯上特殊設計的鞋款呼應，為造型增添幽默和趣味。一雙線條誇張的黑色靴子，既可以配搭不同主題造型，又充滿神秘味道。Crocs與Feng Chen Wang的合作聯乘，在品牌經典的波紋狀輪廓上，加入可拆卸的護踝筒靴設計，為原來休閒感十足的鞋款增添機能感覺；再把鞋底改成高達9厘米的超厚底設計，盡顯前衛大膽的時裝美學。●

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店）

Crocs 2955 7100（時代廣場店）

Diesel 2729 2699（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

模特兒：Nika（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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