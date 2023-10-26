showcase：為羊絨創造大自然優雅色調 植物染料與永續時尚融為一體

Anteprima的創意總監荻野泉創立品牌30年，對精緻紗線與工藝的研究也有20多年經驗。她很早就意識到，上乘用料的重要程度並不下於設計，同時認為時裝應為人帶來快樂。她相信好的服裝不可忽略其舒適度和觸感，因此精挑優質的羊絨纖維，從剪裁、色調和衣料的獨特質感中精益求精，奠定了品牌的Cashmere系列。最近全新推出的Botanica Cashmere系列，正好與品牌核心理念相符，又能迎合永續時尚（sustainable fashion）的趨勢。系列除了選取經由認證的可追溯純羊絨，更融合植物染料，創造自然優雅的色調，不但貫徹品牌現代美學的簡約風尚，也將精湛奢華工藝與永續時尚融為一體，依循品牌Precious, with Love的核心理念。

植物染料不含化學物質

Botanica Cashmere系列的植物染料擷取大自然的顏色，透過5種植物的混合物為羊絨染色，創造出精緻迷人的色調。由於植物染料不含化學物質，故對環境相當友好，加上採用有機染料，因此染色的效果不盡相同，這些微妙變化反而是其迷人之處。所用植物染料包括能製作出淡雅的紫羅蘭色到深邃的深藍色的墨水樹（logwood）；寄生在仙人掌的胭脂蟲（dactylopius coccus cacti）可提取亮眼的深紅色或緋紅色；大黃根莖（rhubarb）可製出鮮黃色到橙色；櫟癭（gall nut）可創造出淺米色、暖灰色和黑色；最後的洋葱皮（onion skin）則可以染出黃、橙和棕色，以及柔和的橄欖綠色。另因應今年Anteprima 30周年慶，荻野泉在設計上重新探索愛的意義，在新系列也不例外，其中的圓領上衣，荻野泉將其手寫的LOVE字點綴於袖口或衣襬上，另一件粗織羊毛毛衣也以人手織上了LOVE 的字樣，令經典精練的毛衣添上一份細膩的意涵。●

查詢：Anteprima 2167 7386（ifc店）

文：溫兆明

editor's pick：羅紋針織 低調奢華

Anteprima以柔軟舒適的羊絨推出Cashmere系列，固然輕易得到女士的芳心，例如設計雋永的平紋或羅紋針織，配以奶油、灰白的自然配色，或是清澈的灰藍和溫暖的鮮黃色，均顯得低調奢華。除了純羊絨外，品牌憑藉豐富的紗線針織經驗，也會發掘其他親膚的輕軟物料，例如以羊毛、天鵝絨和棉質的混紡，便集合了3種物料的優點於一身。羊毛既能保暖，其活性纖維亦使穿者感到乾爽舒適；天鵝絨短密的絨毛帶來獨特手感；最後混合柔軟溫和的棉質，適合不太冷的香港冬季。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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