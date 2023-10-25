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探索內在與外在界限 女人如何再創造「女人」？

【明報專訊】張愛玲曾於《有女同車》一文中寫︰「女人一輩子講的是男人，念的是男人，怨的是男人，永遠永遠。」但假如女人一輩子講的是女人本身，命途應該會有很大分別。現於倫敦Royal Academy of Arts展出的Marina Abramović回顧展，以及Victoria and Albert Museum舉行的Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto展覽，兩者的主軸雖非女人或女性主義，卻都讓人看到女人作為男人另一半以外的命途。

「我不是女藝術家，我只是藝術家」

先談現於倫敦Royal Academy展出的Marina Abramović作品回顧展。作為首名於Royal Academy作個人回顧展的女性藝術家，生於南斯拉夫、現居紐約的行為藝術家Marina Abramović，對自身性別定型有不少反思。她在2007年MoMA藝術展The Feminist Future演說時提到︰「我不是女權主義藝術家。我是女人，但我不是女藝術家，我只是個藝術家。（I am not a feminist artist. I am woman, but I am not the woman artist, I am just an artist.)」一反「女性藝術家」這種過分簡化的說法和概念。

作品挑戰自身精神和體能極限

被視為行為藝術之母的Marina Abramović，作品大都挑戰自身精神和體能極限，如於展覽入口陳設的，是她在2010年MoMA展出的作品The Artist Is Present，展示她在館內與不同現場觀眾對望3個月的作品選段，以及一左一右展出她和觀眾的照片。她在1974年展出的成名作Rhythm 0，則是長達6小時，她本人企定定任由觀眾用枱上包括手槍、刀片等道具擺佈，探索公眾人士與空間的界限。

除了她與現場觀眾互動的作品外，她與德國藝術家Ulay的互動作品，如用上弓箭的Rest Energy,1980及互相呼嗌的AAA-AAA, 1978紀錄片段亦於展內播放，探索愛情關係的底線。其後她也有不少探索身體界限的作品，如以快刀穿梭手指之間的Rhythm 10等，但自她在中國長城展出的作品The Lovers, Great Wall Walk, 1988後，便走出挑戰身體極限的藝術方式，不少作品與靈性生活結合，如讓人感受礦物能量的Red Dragon, 1989，到後來探索生命本質的Nude with Skeleton, 2002/2005/2023，以及講求如何以沉默與觀眾溝通的The House with the Ocean View, 2002/2023，都在探索身體及精神在物質層面上的界限，以身體而非性別為界限。作品需要是女性身體嗎？又不盡言，Marina Abramović的早期作品無疑利用了女性的脆弱（fragility）帶來戲劇效果，但換轉成男性來執行和演繹，也能達到表現肉身界限的目的。

Chanel回顧展 展出真絲水手服

假如Marina Abramović的作品是內在的精神挑戰，Victoria and Albert Museum舉行的Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto則是走外在路線。這個先後在巴黎、墨爾本展出的回顧展並非首個品牌時裝展，有別於2005年在MET舉行的Chanel，又或是曾於香港舉行的Mademoiselle Privé，這次聚焦展出Gabrielle Chanel於1910年創立品牌至1971年最後親筆系列的作品，並無新近如Karl Lagerfeld或現任創意總監Virginie Viard的設計。

相比其他城巿的巡迴展，今趟Victoria and Albert Museum展出的版本有100多件新展品，亦有現存最久遠古董之一的1916年平針織真絲水手服，將內衣素材用於外衣。展內也有不少她為名人如Marlene Dietrich、Diana Vreeland等設計的訂做服，又或是1939年親筆簽名的手印。展覽亦因應巡迴之地，設有Chanel in Britain、British Influences等小展區，展示法式設計中的英式血統。Wartime Contacts部分則展示她的約談紀錄及嘗試與邱吉爾（Winston Churchill）通訊的簡錄。不過觀眾最關心的應該還是服裝和配飾，如品牌雙色鞋的試樣。但最叫Chanel迷喜愛的該是展內以The Suit為題的部分，在展覽中亦最具象徵意義。

The Suit空間 斜紋軟呢套裝為主角

眾所周知，Gabrielle Chanel的設計原點是為自己設計服飾，然後推己及人，用上黑色、男裝物料等來製作女裝，現在已習以為常但在當年都是革命之舉的設計。當大家走進以斜紋軟呢套裝為主角的The Suit空間，一次過目睹品牌超過50多套套裝（當中更包括Chanel本人在1958/1959秋冬時穿著的私伙套裝），的確有種重複得像制服的感覺。回溯當年，其設計的確為女士提供日常著用的時裝制服，結合男裝的靈活結構同時保留下身的半截裙，沒有過分強調女性的線條反而有種以往沒有的利落與英氣，為女性創造出前所未有的中性化選擇。●

網址︰www.royalacademy.org.uk

www.vam.ac.uk

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕倫敦 Marina Abramović

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