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Food & Beverage

飲食

廚房說書人：《舌尖上的雙餸飯》治癒人心

【明報專訊】日前HOY TV（前稱香港開電視」）播出了一輯飲食節目《舌尖上的雙餸飯》，印象中，這是「雙餸飯」首次擔正做飲食節目主角，讓人欣慰，這道陪伴港人走過疫下3年的飲食風景，終於得到應有的重視。

疫情改變了大家很多生活習慣，以及行業運作模式，對於飲食業來說，除了外賣平台的崛起之外，還有雙餸飯的湧現，幾乎是「總有一間喺左近」。外賣平台是寡頭經營和跨國資本的入侵；相反，雙餸飯卻是服務街坊的地道小店，讓人倍感親切。

經濟實惠 菜式選擇多

社交距離措施、禁堂食令等早已成歷史，但雙餸飯在疫後依然大受歡迎，這是因為它「平靚快」：經濟實惠，菜式選擇多，又簡單快捷。尤其是，打工仔午飯時間只有短短1小時，光顧時雖然要排隊，但「裝飯」阿姐手快腳快，半分鐘就出貨，所以成了午飯恩物。就算是晚飯，因其便宜和選擇多，都說「好過自己煮」，同樣大受小家庭歡迎。

雙餸飯也象徵了香港人「馬死落地行」、善於轉身、打不死的獅子山精神，傳統食肆因租貴和市道差，被迫「執笠」，但不少經營者卻不甘心，便嘗試轉型做雙餸飯，輕身上路，再戰江湖。

雙餸飯甚至引來外國人垂青，就連美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）也曾光顧，並在fb發帖：「大家成日講嘅兩餸飯，我終於搵咗個機會同香港上班族一齊排隊去嗌個嚟做lunch，價格實惠得嚟又好味喎！你哋必揀嘅餸又係咩呢？」他自己就點了臘味炒芥蘭及薯仔雞。他更為雙餸飯改了個幽默英文名：ThisThisRice。為何如此叫？網民估，洋人不懂中文，但點餸時，只要手指指櫥窗後這盤那盤食物，this，this，那就可溝通到。

雙餸飯並非劣食，就連韓國廚神白種元來港體會地道飲食文化，第一站就是雙餸飯。他更在YouTube上載過程，買後在公園長椅開餐，並讚不絕口。他買了5盒飯，與團隊分享，當中有15味餸，包括鹹蛋肉餅、臘腸炒芥蘭、椒鹽豬扒、咕嚕肉、四季豆炒肉碎等。

最後說回電視，《舌尖上的雙餸飯》的演員是李尚正，除了旁白外，還透過其演出來推動情節進展（圖）。李是位用心的演員，他的演出，看得出有參考日劇《孤獨的美食家》，此外，還加入一些細節，讓人看得更窩心，例如每集結尾都以紙巾摺出一些小物，例如煲呔、魚兒、花朵、兔仔，再輔以兩三句對白，治癒人心。

「總會找到屬於自己的機會。」

最後一集，摺的是一雙鞋，旁白說：「只要一步一步堅持走下去，總會找到屬於自己的機會。」最後熒幕再打出此話作結：「用自己的節奏前進。」

不錯，日子艱難，步履維艱，且不要太過催促和勉強自己，何妨用自己感到自在的步伐和節奏前進。●

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

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