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副刊
Happy PaMa 教得樂 第472期

Happy Pa Ma

超人DadDad：生日具儀式感 增歸屬感

【明報專訊】我的女兒Hayley剛剛度過5歲生日，而我亦由「P牌家長」，轉眼間成為一個5歲孩子的爸爸。Hayley生日的前一晚，我放工回家，待她睡覺後，我在家中作了一個簡單但具有儀式感的生日佈置，等她起牀後，便可以看到爸爸為她準備的場景，讓她有一個開心又難忘的生日。

為女兒準備生日佈置

因為工作的緣故，放工回家後也會感到疲倦，我曾想過放棄佈置，但每每想到，在我餘下的人生，可能最多只佈置多十次八次，便不用再操勞了，現在天真爛漫、活潑可愛的女兒會長大，到時侯，她會有自己的朋友或另一半，不用爸爸為她佈置了。所以，最後我也落力做好這個具有儀式感的生日佈置。至於禮物方面，也不一定要送一些奢侈的東西給孩子，在Hayley生日前，我曾經問過她，想要什麼禮物呢？她表示想要南瓜，我便買了不同形狀、大大小小的南瓜給她做禮物，她見到之後非常開心，並立刻送上擁抱。

讓孩子感受被愛 提升自我價值

回想起小時候的自己，父母每年會為自己切蛋糕慶祝生日，現在也會覺得很幸福，這樣不但有一個難忘的親子回憶，更重要的是，可以加強家庭的凝聚力及幸福感，而我亦將父母為我製造的驚喜及幸福感傳承下去，為自己的孩子慶祝具有儀式感的生日。具有儀式感，不代表要花很多錢，不一定要買一個很多公仔的蛋糕；具有儀式感，重點不是昂貴的禮物，而是讓孩子感受到，他是在一個被重視、被呵護和受尊重的環境下長大。最重要的是，讓孩子感受到，父母陪伴的愛，孩子得到爸爸媽媽的重視，自我價值也會提升。孩子還在我們身邊的時候，這些親子共同的回憶是非常寶貴的，當孩子長大後回想起來，也會感受到來自家庭的溫暖與幸福，從而增加他們對家庭的歸屬感。

其實，具有儀式感的生日活動，可以是一起製作生日蛋糕，一家人去郊遊，去主題公園，去旅行，與親友一起慶祝吃飯，最重要的是，我們跟孩子一起度過這個孩子的專屬節日，而這個專屬節日，承載着父母對孩子的愛意，當子女在成長中得到幸福感，他們長大後，也會更懂得愛自己及愛別人。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]

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