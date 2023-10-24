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Happy PaMa 教得樂 第472期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：呈分試主題——費納奇鏡

【明報專訊】「費納奇鏡」是一個冷門的呈分試主題，卻充滿趣味。費納奇鏡早於1832年由一名比利時人和一名奧地利人共同發明，可以連續播放簡單的動畫，被譽為「無聲電影」的雛形。

以圓形為軸心

我們在平面表現時，一般以圓形為軸心，再將結構以等份區分計算，之後在每一格放入一個具有順序動態的相同造型，在順時針方向下，便展現了該造型的動態；而中心部分多會加上一些與造型相關的元素來增強視覺效果。作品表現出來的效果與平面設計中的「漸變」理論相類似。

◆構思和表現注意事項：

A. 構思主題造型應選取一些本身能作出大幅度動態的造型，例如「蹦跳」的小鹿和「跑步」的運動員，姿態動作幅度愈大，效果愈理想。

B. 在規劃分區數量時，應考慮稍後內置造型的動態幅度來調節。

C. 由於需要同時繪畫多個動態造型，設計造型應以簡單且具備圖案感為基礎，這點也可視乎考試應用素材的類別來衡量，如遇上廣告彩，造型盡量簡單。

D. 中軸核心部分能令整體視覺效果提升，在構思設計時應加倍注意。

●繪畫Q&A

Q. 家長希望讓孩子在家培養繪畫興趣，但往往對繪畫題材毫無頭緒，擾攘一番後最終擱置了事，應怎樣構思題材？

A. 其實在生活所見、身邊的小事物也可成為題材，繪畫練習需要「持之以恆」，肯畫就好，什麼主題也不重要，隨心用簡筆繪畫就可以。早前提及的淳一同學，便將一同生活長大的小花貓繪成畫作。小花貓好奇，偶然會打擾孩子繪畫，這正是生活的一部分，也是繪畫成長的歷程。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第472期]

相關字詞﹕筆陣 繪畫 呈分試 童繪遊樂場

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