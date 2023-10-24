澳洲生活夢想飛：一拖三賞櫻去

這回是我們來到墨爾本後，首次可以近距離親親櫻花的香氣，女孩子就最開心，真的會誘發少女情懷呢！只是我家的男孩就興趣不大，你約賞花，他情願留在家中，這也許是非常正常的年輕人心態吧！

我一拖三帶着3個女兒去當中最多人打卡的賞花景點，就是位於亞拉河谷（Yarra Valley）的CherryHill Orchards，它是維多利亞州賞櫻的收費景點之一。

歎櫻花特飲冰淇淋

這裏可以品嘗以櫻花為題的特飲，享受美味的櫻花冰淇淋，聆聽現場優美輕快的音樂，有時更可看到熱氣球在Yarra Valley上空飄揚。這莊園更是一個親親寵物的園地，適合毛孩和小孩一起跑跑跳跳。見到別人帶着小狗來玩耍，又令我的女兒們在澳洲多了一個願望——就是領養一頭大狗。狗狗本來是袋鼠國非常普遍的家庭成員，但女兒們的願望可能成為我的壓力。說實話，我情願養多一個小孩！

其實，墨爾本是一個花園城市，要在這裏欣賞櫻花不一定要付錢，因為也有其他公園可以看到櫻花。 除了著名的賞花勝地墨爾本皇家植物園（Royal Botanic Gardens Melbourne），距離我家只是15分鐘的車程就有一個Banksia park，是觀賞櫻花的好地方。這公園的櫻花初開時顏色帶粉色，當全開時就變白色，超級賞心悅目！春季時節這裏不僅有大棵的櫻花群，還有矮櫻花陣非常適合打卡。老六悅悅就喜歡這兒，可以圍繞着花海氹氹轉。假日我們也會約會三五知己，自攜食物來一邊野餐一邊賞花，感受春天來臨的氣息！這也是澳洲的生活文化。

另外，我們也會順道去附近的周邊景點遊玩。除了賞櫻，我就帶同小朋友去附近的Heide Museum of Modern Art參觀，這兒會定期更換藝術主題，而我家小孩就喜歡攀爬門外的別致建築設計。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]