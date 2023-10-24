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副刊
Happy PaMa 教得樂 第472期

Happy Pa Ma

親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳與好友——不打不相識

【明報專訊】小荳荳自小看上去內斂害羞，不懂觀人入微，不懂鑑貌辨色， 這是同學們對她的印象。升上中學，她唯一兩個朋友都去了其他學校升學，害羞而不懂主動交朋友的性格仍跟隨着小荳荳。

四人友情 跌跌撞撞中維繫

坐在附近的幾個同學詩詩、欣欣、小美似乎也算是友善的，就這樣交流起來，成為朋友。開學不久，老師說要做小組專題報告，四人一同去了詩詩的家，大家從訂題目開始，至製作模型，一直在吵架吵個沒停。吵得天昏地暗，幾個女孩子都哭了，直到詩詩的爸爸下班回家，協助四人溝通，才順利完成了專題報告。四人的友情，在跌跌撞撞中維繫着。

在背後講人壞話？

上學期快要結束，四個人仍然坐在附近。一天小息剛完，小荳荳聽到詩詩和小美在交頭接耳，大約是在抱怨欣欣。小荳荳聽到了，心裏不是味兒：「怎麼大家好朋友，有不滿不跟對方直接講，要在背後講人家壞話？」小荳荳見到欣欣時，就跟欣欣說：「我剛聽到詩詩這樣講你，你跟她不是好朋友嗎？為什麼會這樣？」沒料到欣欣大發雷霆，找詩詩去算帳。詩詩矢口否認：「我幾時有咁講過。」欣欣反過來怪責小荳荳「亂咁講」，把小荳荳大罵了一頓。小荳荳氣極了，心想：「我當你是好朋友，維護你。你不單不領情，還信了對方的謊話，轉而怪責我。」欣欣愈罵愈起勁，小荳荳愈聽愈氣憤，終於按捺不住，一拳打在欣欣身上。這一拳，把欣欣打痛了，又意外又痛的她哭着離開現場。小荳荳嚇呆了：「怎麼辦？我闖禍了！」想無可想，小荳荳去了找輔導老師自首，輔導老師教了她收拾殘局的方法。之後，小荳荳心情極差：一方面，明明是對方不對；另一方面，自己又闖了禍，只好飲泣着回課室上課。

為自己行為負責任

過了不久，訓導老師來了，請幾個同學一同去校長室。出乎小荳荳意料之外，校長並沒有罵她。校長問了詳情後，反而把小荳荳的原委詳細解說了給欣欣聽，並指出欣欣處理此事上的不當之處，以及小荳荳的生氣也是理所當然。然而，小荳荳也需要為自己的行為負責任，承擔打人要被罰記缺點的後果。校長要求欣欣向小荳荳道歉，欣欣明白自己的確處理得不好，由衷道歉。小荳荳也明白自己無論如何不可以出手打人，也向欣欣道歉。二人因此事彼此了解、認識，自此成為了莫逆之交。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]

相關字詞﹕親子筆陣 窗邊的小荳荳 徐區懿華

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