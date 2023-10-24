好去處：與安娜 愛莎 小白近距離接觸 坐木船 玩過山車 深入魔雪奇緣世界

文︰顏燕雯

小模特兒：Nora

歡迎來到安娜和愛莎的家鄉阿德爾小鎮！甫進園區，大家便會聽到背景音樂是熟悉的《魔雪奇緣》電影歌曲，這些配樂特意為園區改編和錄製，讓大小朋友更能投入這個魔雪世界！現在先看看3大遊樂設施及娛樂體驗有多好玩吧！

1.魔雪奇幻之旅

儼如「小小世界」《魔雪奇緣》版，大家乘坐木船，中途不但會見到小白、Marshmallow等電影角色，還可以參觀愛莎的冰雪皇宮。提提大家旅程中會遇上瀑布，有短程俯衝，甚至可能會被淋濕，十分刺激。

2.森林小天地

一個可與安娜、愛莎及小白近距離接觸的互動表演！安娜與愛莎會走到台下，跟大家一起玩遊戲，大家亦可透過投影見證愛莎施展冰雪魔法。這個互動表演糅合出色的光雕投影、特效和感官元素，與一般坐定定觀看的表演有很大分別，絕對不可錯過！

3.雪嶺滑雪橇

坐上高速滑行的雪橇過山車，大家將會穿梭洞穴和峽灣，如果你有勇氣放膽張大眼睛觀看，還可一邊欣賞阿德爾王國的自然美景！這個設施的最低身高要求為95厘米，合高度的幼稚園生也可以參與。

◆必玩必食必買體驗（圖）

■INFO

魔雪奇緣世界

開幕日期：11月20日

詳情：www.hongkongdisneyland.com

[Happy PaMa 教得樂 第472期]