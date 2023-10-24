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副刊
Happy PaMa 教得樂 第472期

Happy Pa Ma

採訪手記：「P牌父母」多試多練 達知行合一

【明報專訊】近日收到一名媽媽級好友的WhatsApp，說前陣子看了「P牌父母」系列有關精神科專科醫生黃重光的訪問，她一方面為取得育兒秘笈而高興，但另一方面，卻因為自己的力不從心，無法好好實踐出來，感到萬分沮喪。

雙職媽媽教仔 失控咆哮

這名好友跟很多雙職婦女一樣，每天下班後，還要兼顧兒子的學業，尤其她的小朋友今年剛升上小學，母子仍在適應中。好友坦言，撫心自問，其子尚算乖巧，至少肯合作做功課，頭腦上亦明白，幾歲小豆丁，難免有調皮的時候；但不知怎的，她卻毫無耐性，只要兒子稍為不專心或功課出錯，她便會失控咆哮。好友甚至說，在夜闌人靜的時候，很討厭這個常常罵人的自己！

相信好友的困惑，在很多家庭也出現，這正正是本刊推出全新欄目「P牌父母」系列的原意，希望匯聚一眾學者、專家，手把手與各位爸媽一起建立健康、正向的教養心態，也鼓勵大家知行合一，在日常生活中應用出來。正如今期封面故事、好習慣國際研究院課程總導師黃美蘭（Milan）所言，父母不要奢望自己一次便會成功，但凡學習一種新方法、新模式，都必須多試多練，才可達至爐火純青的地步。Milan更期望，每個父母都掌握到正確的教養之道，從此不再是「家家有本難念的經」，而是「家家有本容易念的經」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第472期]

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