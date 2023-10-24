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Happy PaMa 教得樂 第472期

Happy Pa Ma

P牌父母：E.L.S.A育兒心法 鼓勵讚美代責罵 情緒健身操 先冷靜再溝通

【明報專訊】不少育兒專家都相信，天下沒有教不好的孩子，只有未學會怎麼教的父母。「P牌父母」系列，今次找來有多名來自香港大學、中文大學、教育大學等教育學者及心理學家組成顧問團隊的慈善團體「好習慣國際研究院」，分享父母可如何運用E.L.S.A溝通心法，言傳身教，幫助小朋友建立良好品格，讓他們健康快樂地成長。

文︰沈雅詩

常有父母形容孩子愈大愈「奀皮」，甚至覺得他們很反叛，為什麼會這樣子的呢？好習慣國際研究院（下稱「好習慣」）創辦人鞠應悌認為，這往往跟父母的教養方式有關，「當父母常用打、罵、命令、威脅、批判的方式去管教子女，小朋友只會愈教愈不聽話，因為父母本身的行為、習慣都已經有問題，自然就得出這樣的結果！」

孩子「複印」父母行為習慣

「好習慣」課程總導師黃美蘭（Milan）則以影印比喻，「小朋友是影印機內的一張白紙，複印出什麼，都取決於原件。而父母正正是那份原件，孩子只是複印父母的行為和習慣」。她補充，當父母埋怨子女「不聽教」時，可會是反映了其實他們自己平日都是欠缺耐性，無用心聆聽別人的說話呢？孩子愛發脾氣駁嘴，又是否意味父母都常常帶着情緒去表達，不顧及他人的感受呢？

因此，「好習慣」強調父母必須言傳身教，以合宜的方式跟子女溝通，透過建立良好的家庭文化，再教出有品好孩子。怎樣叫良好溝通呢？鞠應悌用一則生活情景，一段親子對話說明。他舉例，假如有一個小孩，摔破了媽媽心愛的玻璃杯，良好的溝通，應該是這樣的︰

媽媽：你有沒有受傷呀？

小孩：我無受傷，但很驚啊！

媽媽：沒事的，不用害怕。

媽媽：我想問你，剛才為什麼會摔爛玻璃杯呢？

小孩：因為我不小心。

媽媽：為什麼你會不小心呢？

小孩：我不知道啊！

媽媽：假如給你重新來過，你會否再摔爛這隻杯呢？

小孩：如果能重新來過，我不會摔爛的。

媽媽：為什麼重新來過，你又可以不摔爛它呢？

小孩：因為我會很小心了。

媽媽：你很厲害，媽媽引導你去想，你便馬上想到，得到答案了。我相信你下次一定不會再摔爛杯的，對嗎？

小孩：是呀，我不會了！

鞠應悌表示，上一輩的父母，遇到子女犯錯，便破口大罵，只會換來孩子關上耳朵，什麼都聽不入耳。但若父母願意改變方式，正如上述情景，本來是孩子不小心闖禍，不單沒有被責難，反而最終得到媽媽的稱讚，在如此和諧的親子關係下，小朋友自然受教。

讚美忌空洞 內容宜具體

Milan稱，以上短短一段對話，其實充分運用了E.L.S.A溝通法則，E是Encourage（鼓勵）；L是Lead（引導）；S是Support（支持）；A是Appreciate /Acknowledge（讚美）。而當中最難拿揑的，是讚美，「稱讚的內容必須具體，若說法過於空洞，孩子便無法從中學習，也難以幫助他們培養出成長型思維模式（growth mindset）」。

她舉例，假如孩子的專題研習取得很高分數，父母可以這樣稱讚他：「我看見你很努力，找了很多資料，因為你的求知心態，所以今次這個專題研習做得很出色，我要給你一個讚！」Milan解釋，如此具體的稱讚，孩子便知道自己的用心被看見，也明白擁有求知慾，是一個良好的學習習慣。這些經驗便可被複製，在其他地方應用出來；相反，若父母只稱讚孩子「很叻」，小朋友便會覺得，自己是因為聰明而得到讚美，這樣，反而容易促使他們養成固有型思維模式（fixed mindset），即相信能力是天生的，卻不明白努力學習的價值。

談到不少家長都經驗過被子女激得「紮紮跳」的時候，要持守E.L.S.A溝通技巧，殊不容易。Milan笑言：「正是！所以更加要不停練習，務求達至爐火純青的境界，無論遇到任何場面，都可以把心法應用出來。」她再三強調，父母常是孩子學習的對象，因此必須做好榜樣，其中管理情緒尤其重要。

深呼吸笑一笑 平息怒火

Milan指出，很多時，父母心中都有一把尺，當孩子達不到自己的期望或標準時，便會情緒暴走，「我覺得有一個邏輯很重要，就是沒有人會刻意做一些事情令人討厭自己的，每個人天生都喜歡跟別人建立好關係。如果父母能抱着這個信念，那小朋友做錯事，只是少不更事或無心之失，那又何須對他們大動肝火呢？」

當情緒來襲時，Milan建議父母馬上做情緒健身操，透過四部曲︰「點點頭」、「深呼吸」、「笑一笑」和「問自己」，令怒火盡快降溫。

她解釋，人在生氣時，大量血液會衝向大腦和面部，導致面紅耳赤，透過慢慢點頭，能紓緩情况，也保障健康；深呼吸則有助啟動副交感神經，使心情慢慢沉靜下來，讓身體放鬆；露出微笑、臉上堆出蘋果肌，能刺激身體製造快樂荷爾蒙。做齊三部曲後，情緒應可稍為冷靜，接着便要問自己，假如我繼續發脾氣，我會創造什麼結果？「如果你並非想創造愈吵愈烈的結果，那就提醒自己，要好好溝通。」

專心聆聽 不插嘴不批評

另外，用心聆聽和善意表達，也是做人處事必學的兩大功課，父母更加要以身作則。聆聽除了用耳朵，Milan說，還要用心、用眼，「需要放低自己的想法，敞開心窗，才可以接收到對方的說話，感受到對方的處境」。她又鼓勵父母，每天做一分鐘聆聽練習，「嘗試在一分鐘內，完全不插嘴、不批評，只是安靜、專心聆聽孩子每句說話。你會發現，聽到更多他背後想表達的東西」。當父母能夠成為子女的忠實聽眾，他們亦會樂於分享，這也是打破兩代鴻溝的最佳方法。

關於措辭表達，更加是一門高深的學問，父母表達不得其法，有可能被孩子錯誤解讀，甚至影響價值觀。Milan用生活實例解釋︰「很多媽媽都勤做家務，幾乎沒停手的，但為什麼他們的子女卻拒絕分擔呢？不是說會『有樣學樣』嗎？關鍵在於媽媽平日是怎樣演繹做家務這回事。」她說，若媽媽本身都視做家務為苦差，或經常把「媽媽每天要做這麼多家務，很辛苦，你又什麼都不做、不幫忙」掛在嘴邊，孩子只會接收到「辛苦」這兩個字。「沒有人會喜歡辛苦的，小朋友會覺得，如果自己學像媽媽般做家務，是很辛苦的，那當然『蹺埋雙手』不做了。」

因此，Milan建議父母多運用積極正面的說法，「媽媽每天完成家務，屋企變得很乾淨，我覺得很享受」，把做家務變成樂事。鞠應悌同時補充，讓子女自幼參與家務，簡單如幫忙拿碗筷、掃地，他們會覺得這個「遊戲」很「好玩」，當再獲得父母一句「謝謝你，寶貝」，自然會更落力。

[Happy PaMa 教得樂 第472期]

相關字詞﹕固有型思維 成長型思維 親子溝通 P牌父母

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