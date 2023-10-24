本地設計：身手製魚竿 100%合心水

李錦誠是一名筏釣愛好者，多年來買過不少釣竿，有些長度合適但握竿位稍遜；有些握竿位舒服，但長度又欠了些，始終未遇上合心水的；後來索性自己動手製作，還可按釣客的釣魚風格，打造個人化的魚竿。

軟竿刺激角力 硬竿易控制

筏竿竿身纖細，不同的軟硬度都會影響釣魚體驗。一些竿身柔軟高彈性，即使不是釣大魚，人魚角力的刺激感都能透過幼絲、竿身傳到手上，惟釣客的主導空間相對較小，竿身較易受魚的擺動影響；而硬身的筏竿，柔韌度相對較低，但釣客較易控制竿的動態，不會給魚拉着魚竿向下沉，對一些力氣沒那麼大的魚，只要將竿身向下壓時，就輪到釣客發力。「在釣具的選擇上已見兩大派別，一個玩魚，一個玩人。」透過組合不同的製竿材料，如竿身的長度、回彈力、握柄物料，度身訂做適合自己的釣具。

李錦誠的手製釣竿有如藝術品一樣，按不同主題，設計成不同的模樣。如紅白藍的筏竿款式，就是用紅、白、藍三色紙條，逐行逐格編織而成；又例如以「異形」為主題的筏竿，亮面黑色的竿身上有一排尖齒，將兩節魚竿「咬」合成一，非常有型。●

查詢：IG＠emme892